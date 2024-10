Sthefany Brito comove com declaração para a mãe: 'Me viu tremendo'

No aniversário de sua mãe, Sthefany Brito comove ao abrir o coração e falar sobre a importância de Sandra Brito em sua vida

A mãe de Sthefany Brito e Kayky Brito, Sandra Brito, está fazendo aniversário nesta quarta-feira, 30, e recebeu uma homenagem da herdeira na rede social. Com fotos ao lado dela em um de seus partos, a atriz abriu o coração e falou sobre a importância dela em sua vida.

A famosa então contou que é muita grata pelo que Sandra já fez por ela e por todo o cuidado que ela tem até os dias de hoje. Sthefany Brito relembrou um momento em que estava passando mal após o parto de seu primeiro filho com o empresário Igor Raschkovsky, Enrico, de três anos.

"Hoje não é seu aniversário e nem nenhuma data especial, mas vendo essas fotos meu coração se encheu de gratidão! Só queria te agradecer… Nem vou me prolongar aqui porque você sabe que adoro um textão, mas queria te dizer obrigada pelo amor com os meus filhos, pela preocupação e por todo cuidado comigo! Quando você entrou no quarto e me viu tremendo na cama depois da cesárea do Enrico você nem olhou pra ele e foi direto chamar a enfermeira dizendo que eu não estava bem!", relembrou.

E falou mais sobre a presença dela em sua família e como avó: "Compra chocolate pro Enrico e traz sempre o meu preferido também! Mãe, Obrigada por sempre me ver! Se eu for um pouquinho da mãe que você é pros meus filhos, já estarei mto feliz! Obrigada Te amo!".

É bom lembrar que a mãe de Sthefany Brito sempre está muito presente na vida da atriz e logo após o nascimento do segundo filho da herdeira, o pequeno Vicenzo, ela ficou com Enrico alguns dia até ela se adaptar com o bebê em casa.

Sthefany Brito conta reação dramática do filho ao conhecer o irmão

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar alguns registros do encontro de seu primogênito, Antonio Enrico, de 3 anos, com o irmão recém-nascido, o pequeno Vicenzo. Apesar do vídeo cheio de fofura, o encontro não foi apenas "flores", pelo contrário, o herdeiro mais velho teve um episódio de ciúmes.

A famosa então contou que a reação de Enrico não foi das melhores ao perceber que agora tem um irmão. A mamãe de segunda viagem revelou que ele até jogou objetos do quarto ao ficar irritado com a situação e que até pediu para mamar no peito como o bebê.

"Foi mais um caos, mais uma crise de ciúmes, não queria que minha mãe segurasse o Vicenzo, queria que colocasse ele no berço, aí ele subiu no berço, mas enfim aí depois o Igor conseguiu levar ele um pouco pra rua, pra passear... Foi muita informação", disse.

