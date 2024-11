Sthefany Brito comemora o aniversário do filho mais velho com festão

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky organizam festa de aniversário para celebrar os quatro anos do primogênito, Antonio Enrico

Na última sexta-feira, 1º, Sthefany Britoorganizou uma festa para celebrar os quatro anos de seu filho mais velho, Antonio Enrico, fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky. Em suas redes sociais, a artista compartilhou momentos da comemoração, que reuniu amigos e familiares em um grande evento para festejar a vida do pequeno.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Sthefany compartilhou registros da comemoração, que teve como tema carrinhos de brinquedo. A festa, realizada em uma casa de eventos, estava repleta de atividades para as crianças, com uma decoração caprichada, muitos doces e recreação, incluindo um homem-aranha para garantir a diversão dos pequenos.

Entre os registros, foi possível notar que Antonio Enrico estava vestido com um macacão de piloto de corrida, enquanto sua mamãe optou por um vestido vermelho que combinava com o look de seu filho caçula, Vicenzo, que tem apenas um mês de vida. Mesmo tão pequeno, ele já participou da festinha de aniversário e curtiu cinco minutinhos com o irmão mais velho.

Vale lembrar que mais cedo, Sthefany mostrou que ela e o marido acordaram o primogênito com uma surpresa especial. Na noite da última quinta-feira, 31, a atriz mostrou os balões prontos para a comemoração: "Tudo pronto para quando meu menino grande acordar com 4 anos! E ainda vai ganhar café na cama com direito a bolo", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito fala sobre visitas ao filho caçula:

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 1º, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas sobre maternidade enviadas pelos seguidores e falou sobre a decisão de não receber visitas no primeiro mês de vida do recém-nascido.

