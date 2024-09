Sthefany Brito revela como foi o primeiro encontro dos dois filhos: ‘Aumente o som’

Mãe pela segunda vez, Sthefany Brito encanta ao mostrar vídeo do primeiro encontro do filho mais velho com o irmão recém-nascido

A atriz Sthefany Brito explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta sexta-feira, 13, ao mostrar um vídeo de como foi o primeiro encontro dos dois filhos, Antonio Enrico e Vicenzo. Ela compartilhou as imagens no Instagram e encantou pelo momento encantador dos meninos se conhecendo.

Nas imagens, Antonio Enrico apareceu com o irmãozinho no colo e falando dos detalhes dele, como o cabelo, as mãos e os pés. Inclusive, o primogênito quis pentear o cabelo do irmão.

Na legenda, Sthefany contou que sempre sonhou em presenciar este momento, mas confessou que o primogênito sentiu um pouco de ciúme com a chegada do irmão. "Aumente o som e duvido não morrer de amores… Eu imaginei esse momento, desejei muito esse momento, mas nem meus melhores sonhos nunca assim tão perfeito! Sim, não foi só esse amor todo, depois tivemos uma crise de ciúme, o caos instaurado mas com amor, paciência e mto carinho acabamos o primeiro dia oficialmente uma família de 4! Deus, obrigada por tanto! Obrigada por eles!", disse ela.

Vicenzo nasceu no início da semana e já está em casa com a família. "9/09/2024. Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor… nosso Vicenzo! Bem-vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado!", escreveu a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito faz relato sincero sobre amamentação

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para compartilhar mais uma experiência após o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky. Desta vez, ela fez um relato sobre amamentação e disse que o processo tem sido mais fácil do que foi com o primogênito, Enrico, de 3 anos.

"Tá mamando super bem. A amamentação do Enrico foi muito sofrida para mim, foi muito difícil, fiquei muito machucada e demorei para pedir ajuda. Quando comecei com a consultora, meu peito já estava muito ruim, muito machucado. Estava prestes a desistir porque foi punk. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça", lembrou ela. Confira o relato completo!