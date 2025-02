Rafael Zulu desabafa após ficar quatro dias internado: 'Medo de morrer'

Em suas redes sociais, Rafael Zulu fez um longo desabafo após ficar quatro dias internado e também aproveitou para fazer um alerta

Nesta terça-feira, 25, Rafael Zulu compartilhou um vídeo em suas redes sociais como uma forma de alerta. O famoso contou que passou quatro dias internado recentemente e revelou o motivo.

"Esse vídeo é diferente da maioria dos vídeos que eu já postei por aqui. Acredito até que a internet fala pouco disso porque a internet se preocupa muito mais em contar só as coisas boas e as não tão boas a internet camufla. Mas eu confesso que se eu fosse impactado por um vídeo como esse eu ficaria feliz. Eu ficaria feliz porque é sobre serviço, é sobre ajudar o outro a não cometer o mesmo erro ou até mesmo cair na mesma cilada que eu caí", começou ele.

Em seguida, Rafael relatou o que aconteceu. "Eu estou em uma batida muito grande de trabalho que vocês estão vendo aqui. Há mais ou menos oito dias, era um domingo... Eu não estou conseguindo treinar. Eu nunca treino de domingo, mas como eu não estava conseguindo treinar por conta do trabalho, decidi ir. A gente foi treinar por volta das 10h, umas 11h30, 12h, a gente já estava em casa. Cheguei em casa, já subi para o quarto e coloquei uma roupa para tomar um banho de piscina. A Aline botou um biquíni e a gente desceu. Eu fiz tudo o que eu sempre faço, mas teve uma coisa que eu fiz de diferente e eu vou falar para vocês em breve. O dia passou, a gente bebendo, brincando. Cheguei em casa, pedi um açaí e liguei a TV para ver o jogo do Santos. De repente, eu percebo a minha respiração um pouco ofegante, coração deu uma acelerada. Aí deu uma piorada. Respirei fundo e aquilo não passou. Falei para a Aline: 'Está piorando, eu preciso ir para a emergência'".

Ao chegar no hospital, Rafael recebeu o diagnóstico de fibrilação atrial. "Fui direto para a emergência, passei pela triagem. E veio uma médica, após perguntar se eu tinha algum problema cardíaco, ela disse: 'Você está apresentando uma fibrilação atrial'. Ela perguntou o que eu fiz de diferente para aquilo estar acontecendo e eu lembrei que eu passei o dia inteiro tomando uma bebida com energético. Fiquei lá quatro dias internado tomando medicação e sendo monitorado 24 horas por dia. Foram quatro dias de medo, de tensão. Eu tive medo de morrer porque eu nunca tinha passado por nada parecido. Isso foi por conta do excesso de energético", concluiu.

Na legenda, Rafael Zulu completou o seu alerta. "Foi um susto! Mas agora estou bem! Se puder pare um tempinho do seu dia para ouvir esse recado que deve servir para você ou para alguém bem próximo! Há alguns dias, eu conto aí nesse vídeo que tive uma Fibrilação Atrial por consequência de excesso de energético. Tive medo, muito medo do que eu vivi naqueles quatro dias internado! Eu sempre fui um cara mega sensível a esses estimulantes: cafeína, pré-treino e, pelo visto, energético também. Eu quis trazer esse relato para que sirva para todo mundo que, de alguma forma, consome, exageradamente ou não, esse tipo de bebida! Cuidem-se porque só quando estamos no hospital nos damos conta de que a nossa saúde é o que temos de mais valioso".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu)

Homenagem

Dia de festa na família de Rafael Zulu! O ator usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante à filha mais velha, Luiza Zulu, que completou 18 anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, Rafael publicou uma sequência de fotos especiais da primogênita, incluindo registros de quando ela ainda era criança. Na legenda, o artista destacou a ótima relação de amizade que possui com a jovem e mencionou o quanto é um pai orgulhoso.

"Eu só quero que você tenha certeza de que tudo que eu faço por você é por amor. Nada mais… só por amor! Um amor que eu não consigo definir muito bem, só sei dizer que ele é infinito e muito grande. Eu só tive certeza absoluta do que era esse sentimento quando te vi nos meus braços pela primeira vez… na verdade ali ainda tava tudo meio confuso, mas com o passar do tempo fui vendo que o que eu sentia era algo estranhamente novo pra mim", iniciou ele.

"Hoje depois de 18 anos falo para os 4 cantos do mundo que você foi o meu primeiro amor! Minha filha, Obrigado por ser minha amiga e parceira em tudo. Por me conhecer no olhar e por se dedicar tanto ao nosso amor. Tenho muito orgulho de ser seu pai. Em tempos de relações tão complexas, poder ser pra você um amigo me faz um bem danado!", continuou o ator.

Por fim, Rafael Zulu desejou felicidades à filha no novo ciclo que se inicia em sua vida. "Filhota, que a sua vida seja feita de ótimas escolhas e muitos sorrisos largos. Eu sempre estarei por perto como sempre te disse… quando você menos esperar seu pai vai tá com você segurando a sua mão com muita força. Voe alto meu amor… muito alto. E eu vou estar daqui sempre torcendo pela sua felicidade", concluiu.

Além de Luiza, fruto da antiga relação com Maria Clara Mesquita, o ator também é pai de Kalu, de três anos, de sua atual união com Aline Becker.

