Rafael Zulu se declara em aniversário de 18 anos da filha: 'Meu primeiro amor'

Ela cresceu! Filha mais velha do ator Rafael Zulu, Luiza ganhou uma homenagem emocionante do pai em seu aniversário de 18 anos

Dia de festa na família de Rafael Zulu! O ator usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante à filha mais velha, Luiza Zulu, que está completando 18 anos de vida neste domingo, 19.

Em seu perfil oficial no Instagram, Rafael publicou uma sequência de fotos especiais da primogênita, incluindo registros de quando ela ainda era criança. Na legenda, o artista destacou a ótima relação de amizade que possui com a jovem e mencionou o quanto é um pai orgulhoso.

"Eu só quero que você tenha certeza de que tudo que eu faço por você é por amor. Nada mais… só por amor! Um amor que eu não consigo definir muito bem, só sei dizer que ele é infinito e muito grande. Eu só tive certeza absoluta do que era esse sentimento quando te vi nos meus braços pela primeira vez… na verdade ali ainda tava tudo meio confuso, mas com o passar do tempo fui vendo que o que eu sentia era algo estranhamente novo pra mim", iniciou ele.

"Hoje depois de 18 anos falo para os 4 cantos do mundo que você foi o meu primeiro amor! Minha filha, Obrigado por ser minha amiga e parceira em tudo. Por me conhecer no olhar e por se dedicar tanto ao nosso amor. Tenho muito orgulho de ser seu pai. Em tempos de relações tão complexas, poder ser pra você um amigo me faz um bem danado!", continuou o ator.

Por fim, Rafael Zulu desejou felicidades à filha no novo ciclo que se inicia em sua vida. "Filhota, que a sua vida seja feita de ótimas escolhas e muitos sorrisos largos. Eu sempre estarei por perto como sempre te disse… quando você menos esperar seu pai vai tá com você segurando a sua mão com muita força. Voe alto meu amor… muito alto. E eu vou estar daqui sempre torcendo pela sua felicidade", concluiu.

Além de Luiza, fruto da antiga relação com Maria Clara Mesquita, o ator também é pai de Kalu, de 3 anos, de sua atual união com Aline Becker.

Rafael Zulu comemora formatura da filha

Em dezembro de 2024, Rafael Zulu celebrou um momento mais do que especial nas redes sociais. Sua filha Luiza, fruto do relacionamento com Maria Clara Mesquita, concluiu o ensino médio.

Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou diversas fotos do momento especial e fez uma linda homenagem para a herdeira, que se prepara para cursar medicina; confira detalhes!

