Luiza Possi mostra 'cabelo maluco' dos filhos: 'Usariam?'

Luiza Possichamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 16, ao mostrar o penteado que fez em seus filhos para o 'Dia do Cabelo Maluco' na escola.

Em seu perfil no Instagram, a cantora mostrou Lucca, de cinco anos, e Matteo, de dois, frutos de seu casamento com Cris Gomes com os cabelos coloridos para o evento diverto da escola. O caçula da artista ainda surgiu com uma aranha na cabeça para deixar a produção mais divertida.

Ao mostrar o penteado dos meninos para o 'Dia do Cabelo Maluco', Luiza Possi quis saber a opinião dos seus seguidores. "Hoje foi dia de “cabelo maluco” na escola dos meus meninos, qual vocês usariam?", questionou a filha da cantora Zizi Possi na legenda da publicação.

Os internautas logo reagiram. "Lindos", disse uma seguidora. "Amei", confessou outra. "Lucca ficou a carinha do Peter Pan!", escreveu uma fã. "Ficou show", afirmou mais uma. "Eles são muito lindos!", falou uma admiradora.

Confira:

Luiza Possi comemora aniversário de casamento

No último domingo, 29, Luiza Possi completou seis anos de casada com Cris Gomes e fez questão de comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo recordando fotos do dia em que eles oficializaram a união e se declarou para o amado.

"Hoje eu e o Cris completamos bodas de açúcar. 6 anos do dia em que nos casamos aqui dentro da nossa casa numa cerimônia linda, onde minha mãe celebrou e toda a nossa família estava presente. Desse dia em diante eu posso dizer que me apaixono por ele cada dia mais, e quando não acho possível, consigo amá-lo ainda mais, caminhamos juntos no propósito de vida, nas escolhas de vida e a cima de tudo, nos escolhemos um ao outro [...]", escreveu ela em um trecho. Veja a publicação completa!