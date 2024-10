Sthefany Brito revela truque para colocar boneco no cabelo maluco do filho

Mãe de dois meninos, Sthefany Brito revela os bastidores de como foi fazer o cabelo maluco do filho mais velho pela primeira vez

A atriz Sthefany Brito teve a sua primeira experiência com o dia do cabelo maluco na escola do seu filho mais velho, Antonio Enrico, de 3 anos. Nesta sexta-feira, 11, ela preparou o menino com um cabelo inspirado no herói Homem-Aranha e adorou o resultado. Tanto que ela surgiu na internet para revelar os seus truques e dar dicas para outras mães.

Sthefany contou que buscou referências na internet e ficou surpresa com o profissionalismo das outras mães. "Eu fiquei caçando alguma coisa que não fosse tão impossível de fazer. Vamos combinar que virou uma competição entre mães, elas não sabem brincar. O negócio está muito profissional”, brincou.

Então, ela revelou os seus truques para fixar um boneco do Homem-Aranha no cabelo do filho e também o recurso que usou para grudar a teia de aranha no cabelo do menino. "Achei umas referências de Homem-Aranha, comprei tinta para pintar o cabelo, teia e umas aranhas. O Homem-Aranha que estava na cabeça já era dele, já tinha. Eu fiz uns testes. Tentei colar o Homem-Aranha em dois tic-tacs com cola quente, mas estava soltando toda hora, não rolou. Aí eu comprei aqueles elásticos de cabelo de menina mesmo, aquele transparente, e usei uns quatro para prender um em cada perna e um em cada braço”, disse ela.

E completou: "Primeiro eu passei a tinta e, como ela fica meio molhada, taquei a teia na cabeça do menino, porque aí gruda. A própria tinta faz grudar a teia e foi isso. A gente colocou um pinguinho de cola quente na mão do Homem-Aranha e coloquei uma teia saindo da mão do Homem-Aranha. A minha mãe foi buscar ele na escola e eu já vi que o Homem Aranha que estava sentado já está caído pro lado, capenga, mas ainda estava na cabeça. Fiz um bom trabalho”.

Veja as fotos:

Sthefany Brito revela truques para fazer o cabelo maluco do filho