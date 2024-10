Atualidades / Penteado

Sheron Menezzes mostra 'cabelo maluco' do filho: 'A mãe ficou enlouquecida'

A atriz Sheron Menezzes compartilhou um vídeo para mostrar qual penteado fez no cabelo do filho, Benjamin, para o Dia do Cabelo Maluco na escola

Sheron Menezzes com o filho - Foto: Reprodução/Instagram