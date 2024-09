Nas redes sociais, a cantora Luiza Possi se declarou para o marido, o diretor de TV Cris Gomes, ao completar seis anos de casada

Luiza Possi completou seis anos de casada com Cris Gomes neste domingo, 29, e fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo recordando fotos do dia em que eles oficializaram a união e se declarou para o amado, com quem tem dois filhos, Lucca, de cinco anos, e Matteo, de dois.

"Hoje eu e o Cris completamos bodas de açúcar. 6 anos do dia em que nos casamos aqui dentro da nossa casa num cerimônia linda, onde minha mãe celebrou e toda a nossa família estava presente", recordou a artista.

"Desse dia em diante eu posso dizer que me apaixono por ele cada dia mais, e quando não acho possível, consigo amá-lo ainda mais, caminhamos juntos no propósito de vida, nas escolhas de vida e a cima de tudo, nos escolhemos um ao outro", acrescentou.

Luiza completou o texto se declarando para o marido. "Vida, você é meu porto seguro, meu abraço acolhedor, meu beijo com fervor, meu parceiro de jornada, meu colo, meu abrigo, te amo pra sempre. Que Deus continue abençoando essa relação tão linda que construímos. Não foi fácil chegar nesse patamar, confesso, mas amor é construção, cuidado, escolhas e amor. Te amo", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza’ Possi (@luizapossi)

Luiza Possi abre o jogo sobre decisão de parar de beber

Recentemente, Luiza Possi revelou em suas redes sociais que decidiu parar de beber álcool. No vídeo publicado no feed do Instagram, a cantora explicou que fez um propósito com seu marido, Cris Gomes, e deu detalhes sobre a decisão.

"No dia quatro de fevereiro eu parei de beber. Eu fiz um propósito comigo mesma de que eu não ia beber mais, nem eu, nem meu marido. Meu marido parou até antes de mim. Para você vê como a internet não é nada, a gente só conta o que a gente quer", começou.

Em seguida, Luiza explicou o motivo de parar de beber. "Vocês veem muitos posts meus bebendo, eu não me arrependo de nada, cada coisa tem a sua hora, mas eu vi que esse não era o caminho, eu vi que eu não estava no meu propósito. Meu propósito é transbordar na vida das pessoas", acrescentou. Confira o relato completo!