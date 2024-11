Lore Improta encanta ao mostrar Liz com o cabelo bagunçado: 'Ela tá demais'

Ao mostrar sua filha com Léo Santana com o cabelo bagunçado, Lore Improta encanta ao exibir momento fofo de sua herdeira em casa; veja

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, de três anos, encantou ao surgir na rede social da mãe nesta segunda-feira, 11. Em um momento descontraído em casa, a pequena surgiu de pijama e cabelo bagunçado.

Sorrindo ao lado da mamãe, a herdeira do cantor com a dançarina deu um show de fofura ao aparecer no registro bem à vontade. "Boa noite meus tiuxxx", escreveu Lore ao exibir o registro de sua intimidade.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a filha dos famosos de elogios. "Ah ela tá demais, esse cabelo", disseram. "Apaixonada no cabelo da Lica", babaram. "Na moral, fala aí, sou abençoado pra car** ou não?", declarou-se Léo Santana ao ver suas amadas.

Nos últimos meses, a família de Lore Improta e do cantor comemorou a chegada dos três anos de Liz com uma grande festa com tema duplo. Durante o evento, a esposa do artista se emocionou muito ao ver a reação da filha ao ver os personagens em sua celebração.

Mãe de Léo Santana ganha festa luxuosa em seu aniversário

A mãe de Léo Santana, Marinalva Santana, teve uma grande festa de aniversário e as fotos do evento foram compartilhadas na rede social pela nora, a dançarina Lore Improta. Na quarta-feira, 06, a loira compartilhou os registros da família celebrando mais um ano de vida de sua sogra e encantou.

Para seu grande dia, a mãe do cantor apostou em um vestido vermelho e a esposa do artista um look rosa sem alça e com uma flor de enfeita. Léo Santana colocou peças em preto e a herdeira Liz, de 3 anos, surgiu fofíssima com um vestido delicado. Veja as fotos aqui!

