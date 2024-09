Lore Improta faz boa ação na festa de aniversário da filha

Em grande festa de aniversário de sua filha com Léo Santana, Lore Improta faz arrecadação de itens para doação e mostra resultado

A dançarina Lore Improta fez uma boa ação na festa de aniversário de sua filha com o cantor Léo Santana, a pequena Liz, que completou três anos. Para os convidados do evento, que aconteceu nesta quinta-feira, 26, a famosa pediu algumas itens para doação e se surpreendeu com o resultado.

As pessoas, que prestigiaram a família dos famosos no evento com tema duplo, entraram na corrente proposta e ajudaram levando pacotes de fraldas, leite e outras coisas para bebês. Muito contente, Lore Improta postou o resultado.

A esposa do artista então agradeceu a todos que engajaram na causa. "Gratidão mesmo! Estou muito feliz!", contou a loira ao conseguir fazer a boa ação na festa.

Durante o evento grandioso, Lore Improta ficou bastante emocionada ao ver a reação de Liz com os personagens contratados para a festa. É bom lembrar que a comemoração ganhou uma decoração personalizada no tema proposto pela menina, de Esquiletes com Frozen.

Para seu momento inesquecível, a herdeira de Léo Santana usou três looks bem brilhantes e inspirados nos personagens que ela tanto adora.

Filha de Lore Improta tem festa temática em casa para seus três anos

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, completou três anos nesta quinta-feira, 26. Fã de vários personagens, filmes e desenhos, a herdeira dos famosos terá mais de uma festa e, em casa, ela ganhou uma decoração especial para celebrar no clima de Frozen, da Disney.

Antes do grande evento, organizado há meses pela mãe com uma pessoa especialista em festas, a menina foi surpreendida na sala de seu lar com um mesa montada para seu aniversário com bolo, doces, enfeites, bexigas, flores e até "neve" para ela brincar como na animação. Veja fotos do momento em casa aqui.