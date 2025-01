Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha após internação

O ator Juliano Cazarré voltou a falar sobre a saúde de sua filha, Maria Guilhermina, de 3 anos, que recebeu alta recentemente

O ator Juliano Cazarré voltou a falar sobre a saúde de sua filha, Maria Guilhermina, de 3 anos. A pequena, que é fruto de seu casamento com a influenciadora digital Leticia Cazarré, precisou ser hospitalizada após apresentar intercorrências por conta de uma infecção grave, mas recebeu alta e já está em casa com a família.

Nesta quarta-feira, 8, ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e um internauta quis saber como está a pequena. "Muita gente perguntando isso. Guilhermina está bem. Hoje não fiquei muito com ela, mas passei um tempinho com ela no fim da tarde. Agora ela está fazendo fono, e daqui a pouco vou lá. Mas ela está bem, com a carinha boa, alegre", falou ele.

E completou: "Ela tem muita personalidade — vive ficando brava com alguma coisa e já diz que não quer. Está fortinha, atenta e esperta. Ficou fazendo carinho na minha barba, que ela adora. Está tudo bem com a Guigui. Obrigado pelas orações. Elas ajudaram não só a deixá-la melhor, mas também a gente a segurar a onda".

Na última terça-feira, 7, Leticia Cazarré compartilhou uma imagem em que aparece dando um beijo em Maria Guilhermina e celebrou: "Em casa!!!!". Juliano também comemorou a recuperação da filha. No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ele aparece conversando com ela. "Olha quem chegou aqui em casa. Bem-vinda, Guigui! Obrigada a todo mundo que rezou por nós", fala o ator, que está no ar na novela Volta por Cima, da Globo.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

