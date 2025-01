Após alta hospitalar, Leticia Cazarré posa com a filha em casa

A influenciadora digital Leticia Cazarré, que é a esposa de Juliano Cazarré, compartilhou uma foto de sua filha, Maria Guilhermina, de 3 anos

A influenciadora digital Leticia Cazarré, que é a esposa de Juliano Cazarré, chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira, 7, ao compartilhar em seu perfil no Instagram uma foto de sua filha, Maria Guilhermina, de 3 anos. A pequena, que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro desde o fim de dezembro, já está em casa.

Na publicação nos stories, ela celebrou a alta da herdeira, que precisou ser hospitalizada após apresentar intercorrências por conta de uma infecção grave. Na imagem, Leticia aparece dando um beijo em Maria Guilhermina. "Em casa!!!!", celebrou.

Leticia Cazarré com a filha (Reprodução/Instagram)

Juliano também celebrou a recuperação da herdeira. No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ele aparece conversando com ela. "Olha quem chegou aqui em casa. Bem-vinda, Guigui! Obrigada a todo mundo que rezou por nós", fala o ator, que está no ar na novela Volta por Cima, da Globo.

Na última segunda-feira, 6, ele compartilhou outro registro com a filha. A pequena aparece dormindo tranquila. "Colinho do papai", escreveu ele. Veja!

Desabafo

Recentemente, a esposa de Juliano falou sobre como se sente ao viver a rotina complexa com uma filha que precisa de cuidados especiais. "Claro que eu fico triste, fico cansada, fico muito preocupada. As maiores intercorrências que aconteceram com a Guilhermina eu vi, eu presenciei. Muitas delas eu percebi primeiro, antes que ela estivesse passando mal, eu chamei o socorro, várias vezes eu mesma tive que socorrer com as minhas próprias mãos. Eu sei o quanto a coisa pode dar errado, sabe. Eu me preocupou muito”, disse ela.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

