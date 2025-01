Leticia Cazarré atualiza sobre o estado de saúde da filha que está internada

Filha de Leticia e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina está internada desde o final de dezembro após ter uma infecção grave

A influenciadora digital Leticia Cazarré, que é a esposa de Juliano Cazarré, atualizou os seguidores nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, que está internada em um hospital no Rio de Janeiro desde o final de dezembro. A bebê precisou ser hospitalizada ao ter intercorrências em decorrência de uma infecção grave.

Agora, Leticia contou que a filha está se recuperando bem, mas ainda ficará internada por mais alguns dias. "A Guilhermina está melhorando, no tempinho dela. Ela teve uma infecção muito grave, foram múltiplos germes, bactérias e vírus. Ela teve uma bacteremia, que é uma intercorrência grave, mas foi bem assistida e está se recuperando muito bem”, disse ela.

Então, a esposa de Juliano ainda refletiu sobre como se sente ao viver a rotina complexa com uma filha que precisa de cuidados especiais enquanto os outros filhos estão bem. "Claro que eu fico triste, fico cansada, fico muito preocupada. As maiores intercorrências que aconteceram com a Guilhermina eu vi, eu presenciei. Muitas delas eu percebi primeiro, antes que ela estivesse passando mal, eu chamei o socorro, várias vezes eu mesma tive que socorrer com as minhas próprias mãos. Eu sei o quanto a coisa pode dar errado, sabe. Eu me preocupou muito”, disse ela.

E completou: "Não é porque eu estou sorrindo, me vestindo, brincando com um filho, isso não elimina meu sofrimento interior. Existe uma frase que eu amo que é assim: ‘O coração é meu, pode sofrer; mas o rosto é do irmão, deve sorrir’. Eu me esforço porque eu acredito que tenho essa responsabilidade com a família e as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso pensar no que eu vou falar e perguntar”.

Por fim, ela contou: "Muita gente acha que não daria conta. Eu sou católica e acredito que existe uma força muito grande que chama Graça de Deus, que é um presente, um dom, uma caixinha de ferramentas que Deus te dá para passar por uma situação. Eu vivo isso, eu vi pessoas vivendo isso. Tudo depende de uma escolha interior. A gente pode escolher como reagir as circunstâncias. Eu procuro reagir da forma mais serena possível”.

O que a Maria Guilhermina tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que nasceu. Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Hoje em dia, ela recebe acompanhamento em casa e vai ao hospital quando acontece alguma intercorrência.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.