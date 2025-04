Chao Chen revela sonho de interpretar vilão em novela: ‘Cara de bonzinho, porém perverso’

O ator Chao Chen, intérprete do fofo Alberto de Volta por Cima, como ele mesmo define seu personagem, revela sonho de dar vida a um grande vilão na telinha

Chao Chen (45) não esconde tamanha felicidade e gratidão por Alberto ter entrado em sua vida. Em Volta por Cima, novela das sete da TV Globo, o personagem – homem dedicado, bondoso e de confiança de Edson (Ailton Graça), dono da Viação Formosa – caiu no gosto do público. Durante abertura das gravações da trama de Claudia Souto, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, o carioca de descendência chinesa enaltece os temas que foram abordados ao longo da exibição do folhetim, provocando debates relevantes na sociedade, e confessa sonho de interpretar um grande vilão na telinha.

“Esse trabalho foi muito especial. Muito especial o projeto como um todo. Acho que a novela tocou vários pontos importantes para o Brasil, para a sociedade e para o Rio de Janeiro como um todo. Foram vários temas super-recentes, que aconteciam e logo em seguida iam para a novela. Acho muito legal isso”, diz o artista.

Atualmente, o tema diversidade na televisão ganhou bastante fôlego. Para Chao, Volta por Cima avançou ainda mais nesse assunto, especialmente quando se trata da população amarela, ou seja, de origem oriental. O artista relata sua satisfação ao perceber o amplo espaço dado pela autora a esse grupo na novela das sete.

“Outra coisa que eu também acho muito bacana foi que, de forma mágica, a Claudia Souto conseguiu botar tantos asiáticos sem ficar citando, sabe? Claro que teve a questão dos coreanos, que estão em alta no mundo inteiro, com o K-drama (designação dada aos dramas televisivos em língua coreana realizados pela Coreia do Sul). E ela também colocou na novela. Achei muito legal isso! Fico muito feliz de ter participado desse projeto. Acho que é inédito também ter colocado nacionalidades, como chinês, japonês e coreano. Enfim, estou muito feliz e acho que foi um dos personagens mais legais que já fiz também. E que eu emprestei mais o Chao (para o Alberto). Fiquei muito feliz mesmo”, salienta o ator.

Chao se anima ainda mais ao ser questionado sobre o retorno do público em relação a Alberto e a novela. “Muita gente me escreveu. Tiveram algumas cenas que foram aquela coisa meio educativa, sabe? Brinquei, na época que gravamos as cenas, de Telecurso 2000 – não sei se é da época de vocês (risos), mas é da minha. Era um curso online, que existia –, dessa coisa das pessoas sempre colocarem uma nacionalidade que na verdade é raça”, fala.

“Quando falam japonês, chinês, coreano, nós somos uma raça, a gente é da raça amarela. Não precisamos definir de que nacionalidade é essa pessoa. Como os outros tantos, né? Você vê um loiro, um loiro não necessariamente é alemão, não necessariamente é suíço. Então, quando você vê um asiático, um oriental, não necessariamente é japonês ou coreano (...) As pessoas definem de uma forma equivocada. Achei muito legal essas cenas que a Claudia escreveu; foram duas. A própria TV Globo repostou e foi uma enxurrada de amarelos que me escreveu, me agradecendo. Parece uma coisa meio reprimida dos asiáticos; de externarem isso. E, finalmente, falamos de uma forma clara. Gente, nós somos uma raça, a gente não é uma nacionalidade. Então, fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade, me senti muito honrado de poder dizer isso ao povo”, continua o carioca.

Chao Chen, Gabi Yoon, Jacqueline Sato, Sharon-Cho e Allan Jeon - Foto: Thais Magalhães/TV Globo

RETA FINAL DA NOVELA

Volta por Cima está na reta final. A novela termina no dia 26 para dar lugar a Dona de Mim, de Rosane Svartman (55), que estreia em 28 de abril. Já neste clima de despedida, Chao Chen entrega o que mais o encantou na história de Claudia Souto. “Todos esses temas atuais, sabe? Foi de imediato. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas foi de imediato. A questão dos negros estarem ganhando menos (...) A novela abordou antes, e em seguida exibiram uma reportagem sobre. Foi na sequência. A própria novela tem um apelo popular, coisas que se conectam muito facilmente, nada forçado”, fala.

Depois, o ator já fala de saudade. “Gosto muito do Alberto (risos). Acho o Alberto esse cara bom, puro, muito educado, elegante, fiel ao patrão – apesar das brincadeiras, das fofocas (risos). Ele sempre foi um cara muito bacana com o chefe dele, com o patrão dele. Até psicólogo ele é. Dá conselhos, ouve muito o seu Edson. Gosto muito do Alberto, o acho muito fofo. Inclusive, li alguns comentários na internet em que as pessoas também acham o Alberto muito fofo. Vou sentir saudades dele”, diz Chao, que logo tece elogios a Ailton Graça. “Ele é uma unanimidade de simpatia, de carisma. Por onde ele passa, nas externas que a gente gravou, as pessoas olham para ele e abrem o sorriso. Essa energia dele de carisma e simpatia é incrível”, frisa.

Chao Chen durante bate-papo com a imprensa nos Estúdios Globo - Foto: Thaíse Ramos

PERSONAGEM DOS SONHOS

Chao Chen revela qual é seu papel dos sonhos: “Não sei se é pelo meu biotipo, mas sempre fiz um cara bom, bacana, relativamente do bem. Queria muito fazer um cara perverso, um cara mal. Queria ter essa oportunidade de fazer alguém mal intencionado, sabe? Queria emprestar o Chao para fazer isso. O Chao também é um cara legal, bonzinho, mas o Chao também tem o seu outro lado. Esse outro lado que todo mundo tem”.

Questionado se algum grande vilão da TV ou do cinema o inspira, o ator responde com bastante sinceridade: “Tem tantos, mas eu queria fazer o meu (risos). Não sei se em novela seria possível fazer isso, mas o vilão sem ter a cara de vilão, sabe? Porque novela tem muito isso: o delegado tem cara de delegado, o cara mau tem cara de mau, o cara bom tem cara de bom (...) Então, não sei se teria essa oportunidade. Como eu tenho essa cara de bonzinho, não sei se teria essa oportunidade de fazer esse cara ruim. Mas quem sabe essa coisa não muda também nas novelas e começam a trazer esse cara com cara de bonzinho porém perverso, ruim? Não precisa ser sempre bandido com cara de bandido (risos). E eu não preciso ser só médico, advogado (risos)”.

