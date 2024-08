Ticiane Pinheiro fala sobre Roberto Justus ser pai de Rafaella Justus

No Dia dos Pais, Ticiane Pinheiro fala da paternidade de Roberto Justus; apresentadora compartilhou declaração para ex-marido

A apresentadora Ticiane Pinheiro mais uma vez mostrou ter uma ótima relação com o ex-marido, o empresário Roberto Justus, que é o pai de sua filha, Rafaella Justus de 15 anos. Em sua rede social, a esposa de Cesar Tralli compartilhou uma foto dele com a herdeira e falou sobre o papel dele como pai.

Aproveitando o Dia dos Pais neste domingo, 11, a jornalista fez uma declaração para o ex-esposo, que atualmente é casado com a influenciadora Ana Paula Siebert, com quem teve Vicky Justus, de 4 anos. Inclusive, a caçula da famosa, Manuella Pinheiro Tralli, está estudando no mesmo colégio que a mais nova do empresário.

"O melhor pai que a Rafa poderia ter! Um paizão super presente e amoroso", declarou Ticiane Pinheiro após desejar uma ótima data para ele.

Prestes a ter uma grande festa de 15 anos, Rafaella Justus vem compartilhando alguns detalhes do evento e nos últimos dias surpreedeu ao contar o motivo de ter rompido uma tradição da data.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.