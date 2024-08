Filhas de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus começam a estudar juntas: 'Nova etapa'

Mundo pequeno! Filhas de Ticiane Pinheiro e César Tralli, e de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, estão na mesma escola e já são amigas; confira!

Nesta sexta-feira, 9, Ticiane Pinheiro compartilhou uma novidade nas redes sociais: sua filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, fruto do relacionamento com César Tralli, começou em uma escola nova e já encontrou uma amiguinha especial por lá, Vicky Siebert Justus, filha do ex-marido da apresentadora, Roberto Justus, e sua atual esposa, Ana Paula Siebert.

Para quem não se lembra, Roberto e Ticiane foram casados de 2006 a 2013 e têm uma filha juntos, Rafaella Pinheiro Justus, que acaba de completar 15 anos. Em prol da herdeira, eles mantêm uma ótima relação e costumam promover eventos em família. Inclusive, a adolescente está matriculada na mesma escola que as irmãs, onde todas as filhas do empresário estudaram.

Agora, Ticiane e Roberto matricularam as filhas, frutos de seus novos relacionamentos e com idades próximas, entre 4 e 5 anos, na mesma escola: “Chegando na nova escola, uma nova etapa da vida. Manu vai para escola da irmã e está muito feliz”, a apresentadora se derreteu ao compartilhar a novidade nos stories do Instagram.

Na sequência, Ticiane mostrou que sua filha, Manuella, já encontrou a coleguinha Vicky durante uma apresentação da escola. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que elas se encontram; recentemente, as meninas também curtiram uma viagem com os pais para celebrar o aniversário da irmã mais velha em comum, Rafaella.

Ticiane Pinheiro expõe o que fez César Tralli mudar de ideia sobre ser pai:

A apresentadora Ticiane Pinheiro e seu marido, César Tralli, são pais de Manuela, de 05 anos. Em entrevista à revista Quem, ela contou que o jornalista não tinha planos de ser pai, mas mudou seu pensamento sobre paternidade em razão da convivência com a enteada, Rafaella Justus, do relacionamento com o empresário Roberto Justus.

“Isso me emociona porque o César conheceu a Rafa com quatro anos. Quando eu vejo eles ensaiando a valsa, porque ele vai dançar valsa com ela, vejo eles brincando, a relação deles, fico feliz por eu ter escolhido uma pessoa bacana para ser padrasto dela", reflete Ticiane, que revelou detalhes sobre a mudança de postura de Tralli com a chegada de Manuella na vida do casal.