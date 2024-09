A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Joaquim, todo sorridente na creche

Viviane Araújo explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao dividir novos cliques de seu filho, Joaquim, que completou dois anos no dia 6 de setembro. O menino é fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o pequeno aparece todo sorridente durante uma atividade da escolinha. Para o momento, Joaquim aparece usando um avental verde, com um regador amarelo estampado. Além disso, o herdeiro da atriz também aparece comando algumas frutas na companhia dos coleguinhas.

Na legenda da publicação, Vivi se derreteu. "Ele é tão feliz", escreveu a famosa, acrescentando um emoji de coração. Os internautas ficaram encantados com as imagens. "Ele é lindo", disse uma seguidora. "Esse sorriso é contagiante", afirmou outra. "Coisinha mais linda", falou uma fã.

Recentemente, Viviane, que está no elenco da novela 'Volta por Cima', próximo folhetim das sete da TV Globo, revelou se pretende aumentar a família. "A gente pensa e fala em ter mais um filho. Eu tenho um embrião congelado, mas também conversamos sobre adoção. Ainda não decidimos. Quando tocar realmente no coração, quem sabe ainda tenhamos mais um", disse ela em entrevista ao jornal 'O Globo'.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Aniversário de casamento

No dia 3 de setembro, Viviane Araújo completou três anos de casada e fez questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto do dia em que se casou no religioso com Guilherme Militão e se declarou.

"Três anos da celebração do nosso amor! Que Deus continue nos abençoando e nos dando sabedoria para que esse dia se repita todos os anos de nossas vidas! Eu amo você @gmmilitao", escreveu a famosa, que oficializou a união no civil em maio de 2021. Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. Veja a publicação!