Viviane Araújo comove ao comemorar dois anos do filho: 'Amor mais puro'

No aniversário de dois anos de seu filho Joaquim, Viviane Araújo comove ao relembrar crescimento de seu único herdeiro com Guilherme Militão

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, o pequeno Joaquim, está fazendo aniversário nesta sexta-feira, 06. Em sua rede social, a atriz postou um vídeo celebrando os dois anos de seu único herdeiro e emocionou ao exibir o crescimento do menino.

Relembrando momentos dele desde que nasceu, a musa de Carnaval falou sobre o garoto ter transformado sua vida. A artista contou que a primeira coisa que pensa ao acordar é nele. Viviane Araújo então comoveu com o relato e a homenagem para o aniversariante.

"Dois anos do amor mais puro e verdadeiro que existe! E eu e seu pai agradecemos à Deus todos os dias pela sua vida, filho amado! Que ele te proteja, te ilumine e te guie sempre pelo caminho do bem e do amor! Que você cresça sempre com essa alegria q nos contagia a cada dia quando você acorda! Seja sempre muito Feliz! Te amamos infinitamente!", escreveu ela.

É bom lembrar que Viviane Araújo fez tratamento para engravidar. A famosa contou com a doação de óvulos para poder ter um embrião com Guilherme Militão. Quando Joaquim completou um ano de vida, ela o levou para a clínica onde foi gerado e revelou que quase desistiu de ser mãe.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

