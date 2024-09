Viviane Araújo se declara para o marido ao comemorar aniversário de casamento

A atriz Viviane Araújo recordou uma foto do dia de seu casamento com Guilherme Militão e comemorou os três anos de casada

Viviane Araújo completou três anos de casada nesta terça-feira, 3, e fez questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto do dia em que se casou no religioso com Guilherme Militão e se declarou.

"Três anos da celebração do nosso amor! Que Deus continue nos abençoando e nos dando sabedoria para que esse dia se repita todos os anos de nossas vidas! Eu amo você @gmmilitao", escreveu a famosa, que oficializou a união no civil em maio de 2021.

Os fãs parabenizaram o casal. "Lindos! Que Deus siga abençoando essa relação", disse uma seguidora. "Que lindo, família real! Que Deus abençoe sempre essa linda união! Amo vocês!", escreveu outra. "Que Deus derrame bênçãos em abundância sobre a vida de vocês e abençoe todos os dias essa união", falou uma terceira.

Da união com Guilherme nasceu Joaquim, que fará dois anos no próximo dia 6. Recentemente, Vivi aproveitou o dia de TBT para recordar algumas fotos de quando o herdeiro era bebê. "TBT de quando nosso bebê ainda não tinha seus lindos cachinhos!", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Viviane Araujo relembra perrengue durante Carnaval e revela truque

Sem sombra de dúvidas, Viviane Araujo é um dos nomes principais quando o assunto é Carnaval. Porém, nem tudo é lindo como parece e a festa popular é repleta de desafios. A atriz participou do programa Que História É Essa, Porchat?, do Multishow, e relembrou um perrengue que enfrentou em 2020, quando ela desfilou em Santos pela escola União Imperial.

Viviane precisou colar as partes íntimas para não mostrar demais durante o desfile. "O desfile acontece uma semana antes do Carnaval do Rio. Fui um dia antes para experimentar a fantasia em Santos. Experimentei a base do maiô e depois iriam apenas adereçar, colocar as pedras e tudo certo... só que não", começou ela.

Ao experimentar o look um pouco antes de entrar na avenida, Viviane percebeu que havia algo errado. "Quando eu coloquei o body, estava faltando tecido nas partes de baixo. Eu entrei em pânico, fiquei desesperada. Estavam os dois lados para fora [...]", recordou. Confira o relato completo!