Filho de Marília Mendonça encanta ao realizar homenagem especial à cantora

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Leo fez um desenho em um dos itens pessoais da cantora: 'É muito amor'; veja vídeo

Filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021), o pequeno Leo, de 4 anos, encantou o público na tarde desta quarta-feira, 2, ao surgir em novo vídeo realizando uma homenagem à artista. O momento especial foi compartilhado por Ruth Moreira, avó materna do menino.

Por meio de seu Instagram oficial, dona Ruth contou que Leo estava preparando sua mala de viagem para assistir ao primeiro tributo à Marília, que ocorrerá em São Paulo no próximo sábado, 6. No registro, ela revelou que a cantora havia feito um coração com o nome do filho no item pessoal que a acompanhava.

Ao mostrar o desenho feito por Marília Mendonça, Ruth Moreira explicou que o neto faria um novo coração ao lado da arte da cantora. "Essa mala, ela ganhou de um fã clube. Ela mostrou um vídeo onde faz um coraçãozinho escrito 'Leo'", iniciou ela.

"É com essa mala que ele vai viajar e quer também fazer uma homenagem. Ele vai fazer outro coraçãozinho e escrever 'mãe'", completou dona Ruth, exibindo o momento em que o neto complementa o desenho de Marília.

"O Leozinho preparou uma linda homenagem para a mamãe dele e está levando essa mala especial para assistir ao primeiro tributo dela em São Paulo. Ele desenhou um coração ao lado do que ela criou para ele. É muito amor, né gente?", declarou a mãe da cantora na legenda da postagem.

Vale lembrar que Leo é fruto de um relacionamento de Marília Mendonça com o cantor sertanejo Murilo Huff. Após a morte da cantora, a guarda do pequeno passou a ser compartilhada entre o pai e a avó materna, dona Ruth Moreira.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dona Ruth (@donaruthoficial)

Murilo Huff revela tradição especial do filho com Marília Mendonça

Recentemente, Murilo Huff esteve em um evento de música em São Paulo e aproveitou para conversar com a imprensa. Em entrevista à Contigo!, o cantor falou sobre o legado de sua ex-mulher, Marília Mendonça, na música brasileira e também contou sobre um hábito que seu filho, Leo, de quatro anos, tem para se sentir mais perto da mãe.

Segundo Murilo, o pequeno é o maior fã da eterna rainha da sofrência e ouve as músicas dela quase diariamente; confira mais detalhes!