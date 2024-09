Murilo Huff revela tradição especial do filho com Marília Mendonça: ‘Todos os dias’

Murilo Huff revela que o filho, Leo, mantém um hábito especial diariamente para se sentir próximo da mãe, Marília Mendonça

Na última terça-feira, 3, Murilo Huff esteve em um evento de música em São Paulo e aproveitou para conversar com a imprensa. Em entrevista à Contigo!, o cantor falou sobre o legado de sua ex-mulher, Marília Mendonça, na música brasileira e também contou sobre um hábito que seu filho, Leo, de quatro anos, tem para se sentir mais perto da mãe.

Segundo Murilo, o pequeno é o maior fã da eterna rainha da sofrência e ouve as músicas dela quase diariamente: “Praticamente todos os dias ele escuta as músicas da mamãe", disse o artista sertanejo, que explicou que o herdeiro já entende a grandiosidade do legado da mãe e sabe que ela foi uma pessoa muito querida em vida.

"Ele sabe que a mãe foi um fenômeno, é um fenômeno, é respeitada, é amada pelo povo brasileiro e a gente faz questão de falar isso todos os dias para ele, ele adora escutar", Murilo declarou. Vale lembrar que além de incentivar o filho a ouvir as canções da cantora sertaneja, ele também já está desenvolvendo os talentos musicais do herdeiro.

Recentemente, Murilo usou as redes sociais para dividir um registro fofíssimo de seu filho tocando bateria. No vídeo, o pai demonstra os sons que o pequeno deve produzir, enquanto ele observa atentamente. Em seguida, o garotinho começa a tentar reproduzir as batidas e recebe ajuda do pai até conseguir acertar o ritmo da música.

“A gente vai ensaiar essa semana, já está quase acertando”, o pai aconselha o herdeiro em outro momento. Na legenda, Murilo contou que o filho está ‘evoluindo’ seus dons musicais e derreteu os seguidores: “Boatos de que em breve vamos ter um novo baterista na sua banda”, comentou um admirador. “Ele é muito inteligente e aprende rápido”, disse mais um.

