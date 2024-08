Murilo Huff encanta ao revelar talento artístico do filho com Marília Mendonça

Murilo Huff encantou seus seguidores ao compartilhar um talento artístico fofíssimo de Léo, seu filho com Marília Mendonça

Na última segunda-feira, 12, Murilo Huff encantou seus seguidores ao revelar um talento artístico de Léo, seu filho com Marília Mendonça. Em suas redes sociais, o cantor mostrou como o pequeno, que tem apenas quatro anos, já está desenvolvendo suas habilidades musicais e pode seguir os passos dos pais nos palcos em breve.

Através de seu perfil no Instagram, Murilo compartilhou um registro fofíssimo de seu filho tocando bateria. No vídeo, o pai demonstra os sons que o pequeno deve produzir, enquanto ele observa atentamente. Em seguida, o garotinho começa a tentar reproduzir as batidas e recebe ajuda do pai até conseguir acertar o ritmo da música.

“A gente vai ensaiar essa semana, já está quase acertando”, o pai aconselha o herdeiro em outro momento. Na legenda, Murilo contou que o filho está ‘evoluindo’ seus dons musicais e derreteu os seguidores: “Boatos de que em breve vamos ter um novo baterista na sua banda”, comentou um admirador. “Ele é muito inteligente e aprende rápido”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Vale lembrar que Murilo, que atualmente vive um relacionamento com a influenciadora digital e empresária Gabriela Versiani, já falou sobre a saudade de Marília no passado: “Vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro”, disse.

Em seguida, Huff confessou que sente falta de conversar com Marília sobre as descobertas e evolução do herdeiro: "Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", completou sobre a cantora, que morreu após sofrer um acidente aéreo em 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Tributo a Marília Mendonça ganha gera polêmicas:

Na noite da última segunda-feira, 5, o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, quebrou o silêncio e usou as redes sociais para responder às acusações de que estaria usando a herança do filho da cantora. Indignado, ele não poupou palavras e prometeu expor amigos interesseiros da famosa após as polêmicas envolvendo o show em tributo a ela.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, João decidiu abrir o jogo sobre a situação: “Eu estou cansado, é bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu abrir a merda da minha boca para falar, eu juro que não vou deixar nada para trás”, o jovem iniciou sem citar nomes, mas logo contextualizou o ocorrido.