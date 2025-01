Filho caçula de Claudia Raia rouba a cena em fotos de passeio em família

Ele cresceu! A atriz Claudia Raia encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos do filho caçula, Luca, em um passeio especial

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores no domingo, 26, ao compartilhar em suas redes sociais novos registros do filho caçula, Luca. O pequeno, que fará 2 anos em março, é fruto de seu casamento com o também ator Jarbas Homem de Mello.

Em seu perfil oficial no Instagram, Claudia abriu um álbum de fotos de um passeio especial realizado em família. No entanto, quem roubou a cena mesmo foi Luca, que esbanjou fofura ao posar para a câmera.

Nos cliques, o pequeno foi fotografado com os pais ao lado de estátuas de animais como leão, elefante e girafa. Carismático, o filho de Claudia Raia e Jarbas não poupou sorrisos para os registros em família.

"Só amores", escreveu a atriz na legenda da publicação, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas. "Que neném mais sorridente! Que delícia", declarou uma seguidora. "Bebê lindo! Mãe e pai sorridentes, não podia nascer diferente", disse outra.

Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 22, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari.

Filha de Claudia Raia celebra aniversário com festa intimista em Paris

Recentemente, Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração intimista do aniversário de sua filha, Sophia Raia. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, completou 22 anos no dia 15 de janeiro.

Para comemorar a data especial, Sophia viajou com a família para Paris, na França, e após passear pela cidade, ganhou um bolo de aniversário para celebrar o novo ciclo. No vídeo postado no Instagram, a jovem aparece cantando o 'parabéns pra você' ao lado da mãe, dos irmãos, Enzo Celulari e Luca, do padrasto, Jarbas Homem de Mello, e uma amiga; confira detalhes!

