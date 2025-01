Claudia Raia mostra festa de aniversário intimista da filha em Paris

Nas redes sociais, a atriz Claudia Raia mostrou a comemoração do aniversário de 22 anos de sua filha, Sophia Raia, em Paris, na França

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração intimista do aniversário de sua filha, Sophia Raia. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, completou 22 anos na última quarta-feira, 15.

Para comemorar a data especial, Sophia viajou com a família para Paris, na França, e após passear pela cidade, ganhou um bolo de aniversário para celebrar o novo ciclo. No vídeo postado no Instagram, a jovem aparece cantando o 'parabéns pra você' ao lado da mãe, dos irmãos, Enzo Celulari e Luca, do padrasto, Jarbas Homem de Mello, e uma amiga.

"Momentos na cidade luz pra celebrar a vida da minha menina luz, Sophia Raia, em família", se derreteu a mamãe coruja, que também compartilhou fotos deles passeando e visitando uma exposição.

No dia no aniversário de Sophia, Claudia Raia postou um vídeo recordando vários momentos da infância da herdeira e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o aniversário da minha menina luz. Parabéns, meu amor, Sophia, pelos seus 22 anos! Tenho muito orgulho das suas conquistas, especialmente por morar sozinha em NY e concluir este ano uma faculdade tão difícil como a NYU. Estarei sempre aqui para te apoiar e aplaudir a cada novo passo. Que Deus te proteja com muita saúde, amor, sabedoria e com asas para você voar cada vez mais longe! Te amo para sempre", declarou.

Claudia Raia rebate críticas a mulheres com mais de 50 anos

