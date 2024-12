Claudia Raia relembra relação com Ney Latorraca: 'Irmão de alma'

Após saber de morte de Ney Latorraca, Claudia Raia relembra forte relação de amizade que tinha com ator e lamenta partida dele

A atriz Claudia Raia lamentou a morte do ator Ney Latorraca nesta quinta-feira, 26. Em sua rede social, a atista relembrou fotos e trabalhos ao lado diretor para falar sobre a forte relação de amizade que tinham.

A dançarina então comentou que o considerava seu irmão de alma e que os anos de amizade tiveram vários momentos memoráveis, com muitas felicidades. Claudia Raia contou que chegou a conhecer a mãe do colega de profissão.

"Meu querido Ney, meu irmão de alma... Nossa amizade ao longo dos anos foi marcada por risadas, gargalhadas e momentos inesquecíveis. Desde que cheguei ao Rio, você me fez sentir em casa e me apresentou à sua mãe, Dona Nena, que me ensinou sobre a importância de administrar minha vida financeira", relembrou.



"Lembro-me do TV Pirata e dos desafios que enfrentamos juntos, celebrando cada sucesso com conversas e risadas. Os personagens Tonhão e Barbosa são inesquecíveis, assim como as histórias que repetíamos mil vezes, sempre com a mesma alegria. A “surra de 60 rosas vermelhas” na capa da Veja foi um dos gestos mais carinhosos que já recebi. Sua energia única fazia a vida parecer uma grande piada, e agora, com sua partida, o mundo está mais sem graça. No entanto, seu espírito, brilho e humor continuarão a nos acompanhar. Descanse em paz, meu irmão. Eu te amo, para sempre", declarou-se.

Como Ney Latorraca morreu?

O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro. O artista, de 80 anos, estava internado na Clínica São Vicente por conta de um câncer de próstata que estava agravado. Segundo informações divulgadas pelo G1, o falecimento aconteceu devido a uma sepse pulmonar.

O famoso, que estreou na Globo em 1975, descobriu o câncer em 2019 e chegou a ser operado, retirando a próstata. Ele era casado com o ator Edi Botelho, com quem estava há 30 anos junto.

