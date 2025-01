Filha de Ana Paula Siebert esbanja fofura em fotos na praia

Ana Paula Siebert compartilhou em suas redes sociais algumas fotos em que a filha Vicky, de quatro anos, aparece se divertindo na praia

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está curtindo uns dias de descanso em Miami, nos Estados Unidos, acompanhada pela família.

Nesta terça-feira, 14, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que a filha Vicky, de quatro anos, aparece se divertindo na praia. A pequena é fruto do casamento dela com Roberto Justus.

Nas imagens, a menina surgiu com um maiô rosa e um chapéu de palha, e ainda esbanjou fofura ao fazer diversas poses. "Sea Salt Girl. Qual seu clique favorito? Eu não consegui escolher um só", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Não tem condições com tanta beleza da Vicky", escreveu uma internauta. "Muita perfeição", disse outra.

Escolha da babá

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, contou como escolheu a atual babá de sua filha, Vicky. Ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e um fã quis saber como ela conheceu a babá da menina.

A loira contou que a funcionária trabalha em sua casa há muitos anos e se tornou babá para cuidar de Vicky. “A Zilda está com a gente há mais de 10 anos! Ela cozinhava, aliás muito bem! Quando eu estava precisando de alguém, sugeri para ela mudar porque ela conhece a Vicky desde a minha barriga”, disse ela.

Com isso, a proximidade da babá com a criança ajudou no processo. “A Vicky ama ela. E ter uma pessoa que confio é a qualidade que mais valorizo. Eu tive a Cida que ficou com a gente por quase 3 anos e a Zilda em seguida. Tenho sorte”, afirmou.

