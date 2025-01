Durante viagem a Miami, a modelo Ana Paula Siebert encantou os seguidores ao posar com Fabiana Justus em fotos tiradas por Roberto Justus

Neste domingo, 5, Ana Paula Siebert encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de sua viagem a Miami. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo revelou que as fotos foram tiradas pelo marido, o empresário Roberto Justus, o que deixou os fãs ainda mais apaixonados pelos cliques.

Nas imagens publicadas, Ana surgiu em frente ao cenário paradisíaco do destino, onde o casal possui um imóvel luxuoso. Vestindo um look totalmente branco, ela caprichou nas poses. "Pelos olhos do meu amor, elogiem, @robertoljustus", escreveu ela na legenda da publicação.

E nos comentários, choveram elogios ao casal. "Fotógrafo maravilhoso! Modelo mais ainda!", disse uma seguidora. "Amei esse look", ressaltou outra. "Com uma modelo dessa o trabalho para o Roberto ficou fácil!", declarou mais uma.

Nos registros, Ana também posou ao lado de Fabiana Justus, que enfrentou a leucemia mieloide aguda ao longo de 2024. "Que benção ver a @fabianajustus de volta à Miami", celebrou uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert reflete sobre como gosta de curtir as férias

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, está de férias em Miami, Estados Unidos, com o marido e a filha, Vicky. Em uma reflexão nas redes sociais, ela contou que o local é o destino favorito para curtir as férias e explicou o motivo.

A loira contou que adora ir para o apartamento deles em Miami porque é o local ideal para se desconectar da rotina. Isso porque, por lá, ela não precisa estar sempre maquiada e com looks elegantes, e consegue se desconectar da rotina agitada de eventos que vive em São Paulo.

"Aqui são as melhores férias porque a gente fica sem compromisso, sem horário, podendo fazer o que quer. Quando pode se arrumar, se arruma. Quando não pode, não se arruma. Para muita gente, as férias é o momento em que usar as nossas roupas mais bonitas ou faz muitas programações. E eu tenho uma vida muito agitada durante o ano, cheia de compromissos, onde eu tenho que estar sempre impecável, sempre sorrindo, sempre muito bem, sempre na simpatia, porque é necessário e o trabalho exige. E isso cansa”, disse ela.

E completou: "Eu digo que para mim esse final de ano offline, que eu posso ficar de moletom, sem maquiagem, tranquila, é um presente. São as melhores férias do mundo. As férias são muito relativas, depende de como você vive durante o ano. Para mim, ficar de tênis e moletom, sem me preocupar, é a melhor coisa. Eu vivo uma vida muito montada durante o ano. A minha profissão exige que eu esteja pronta para muitos eventos, muito trabalho, muitas fotos. E isso por muitas vezes, cansa. Isso para mim é uma benção, uma alegria, uma felicidade, é onde eu me reconecto para começar o ano que vai exigir muito de mim. E não é reclamar. Só estou dizendo que é muito relativo o quanto as férias para cada um é diferente, são momentos de descanso diferentes”.

Leia também:Ana Paula Siebert deixa a filha mudar o visual e exibe resultado