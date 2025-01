Ana Paula Siebert revela como escolheu a babá da filha

Esposa de Roberto Justus, a influencer Ana Paula Siebert revela detalhes de como escolheu a atual babá de sua filha, Vicky

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, contou como escolheu a atual babá de sua filha, Vicky. Ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e um fã quis saber como ela conheceu a babá da menina.

A loira contou que a funcionária trabalha em sua casa há muitos anos e se tornou babá para cuidar de Vicky. “A Zilda está com a gente há mais de 10 anos! Ela cozinhava, aliás muito bem! Quando eu estava precisando de alguém, sugeri para ela mudar porque ela conhece a Vicky desde a minha barriga”, disse ela.

Com isso, a proximidade da babá com a criança ajudou no processo. “A Vicky ama ela. E ter uma pessoa que confio é a qualidade que mais valorizo. Eu tive a Cida que ficou com a gente por quase 3 anos e a Zilda em seguida. Tenho sorte”, afirmou.

As férias de Ana Paula Siebert

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, está de férias em Miami, Estados Unidos, com o marido e a filha, Vicky. Em uma reflexão nas redes sociais, ela contou que o local é o destino favorito para curtir as férias e explicou o motivo.

A loira contou que adora ir para o apartamento deles em Miami porque é o local ideal para se desconectar da rotina. Isso porque, por lá, ela não precisa estar sempre maquiada e com looks elegantes, e consegue se desconectar da rotina agitada de eventos que vive em São Paulo.

"Aqui são as melhores férias porque a gente fica sem compromisso, sem horário, podendo fazer o que quer. Quando pode se arrumar, se arruma. Quando não pode, não se arruma. Para muita gente, as férias é o momento em que usar as nossas roupas mais bonitas ou faz muitas programações. E eu tenho uma vida muito agitada durante o ano, cheia de compromissos, onde eu tenho que estar sempre impecável, sempre sorrindo, sempre muito bem, sempre na simpatia, porque é necessário e o trabalho exige. E isso cansa”, disse ela.

E completou: "Eu digo que para mim esse final de ano offline, que eu posso ficar de moletom, sem maquiagem, tranquila, é um presente. São as melhores férias do mundo. As férias são muito relativas, depende de como você vive durante o ano. Para mim, ficar de tênis e moletom, sem me preocupar, é a melhor coisa. Eu vivo uma vida muito montada durante o ano. A minha profissão exige que eu esteja pronta para muitos eventos, muito trabalho, muitas fotos. E isso por muitas vezes, cansa. Isso para mim é uma benção, uma alegria, uma felicidade, é onde eu me reconecto para começar o ano que vai exigir muito de mim. E não é reclamar. Só estou dizendo que é muito relativo o quanto as férias para cada um é diferente, são momentos de descanso diferentes”.

Leia também: Ana Paula Siebert exibe novo visual da filha em fotos de Ano Novo