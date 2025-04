Influenciadora e filha de deputado federal morre aos 35 anos

A influenciadora Luana Rocha, filha do deputado federal Vicentinho (PT), morreu aos 35 anos. A notícia foi confirmada por seu marido, Adão Rocha

A influenciadora Luana Rocha, filha do deputado federal Vicentinho (PT), morreu no último domingo, 6, aos 35 anos. A notícia foi anunciada por Adão Rocha, seu marido, em um comunicado compartilhado nesta segunda-feira, 7.

"Amigos(a) agradeço imensamente as orações e boas energias que recebemos. Infelizmente a Luana não resistiu e descansou após 5 anos de luta, onde tivemos muitos momentos difíceis, mas cada momento de alegria, cada vitória, cada ciclo de quimio finalizado era comemorado em família como mais uma vitória", informou o texto.

Segundo o pai dela, o deputador Vicentinho, ela enfrentava um câncer no intestino. "Há cinco anos, Luana enfrentava uma dura batalha contra um câncer agressivo que se espalhou pelo intestino. Passou por cinco cirurgias e inúmeros tratamentos, sempre com coragem e esperança. Desde o último dia 25, estava internada no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP)", informou nas redes sociais.

"Nos últimos dias, seu estado de saúde se agravou, sendo necessária a entubação. Os médicos lutavam contra um quadro de infecção generalizada, mas os antibióticos já não surtiram efeito diante do avanço da doença", escreveu ele.

Quem foi Luana Rocha?

Graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 2011, e mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2014, Luana atuava como Assistente Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

Nas redes sociais, ela mantinha com o marido a página 'Dois Pretinhos no Mundo' e costumavam comparitlhar momentos em família. Ela deixa o filho, Bento, de 5 anos. O corpo de Luana foi enterrado nesta segunda-feira (7) no Cemitério Memorial Jd. Santo André, no ABC Paulista.

Leia também: Ex-jogador do Bayern de Munique, Guo Jiaxuan morre aos 18 anos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Adão e Luana (@doispretinhosnomundo)