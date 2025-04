BBB 25: Vinicius confronta Renata após o Sincerão: 'Soltou a bomba'

O brother Vinicius procurou Renata para conversar a respeito das informações obtidas pela sister durante a 'Vitrine do Seu Fifi' no BBB 25

Clima tenso entre os brothers do BBB 25! Após o Sincerão de segunda-feira, 7, Renata e Vinicius conversaram a respeito das informações reveladas pela sister após seu retorno da 'Vitrine do Seu Fifi', realizada no último mês.

Vinicius alegou que Renata não o procurou para esclarecer possíveis comentários ditos por ele dentro da casa, algo que o chateou. O brother ainda mencionou o episódio em que, supostamente, teria chamado Vilma de 'velha sonsa' - informação já desmentida pela própria produção do reality show.

"Você poderia ter sentado comigo e conversado, sobre ter chamado uma senhora de 'velha sonsa', ter 'tramado ou manipulado' informações. Estou falando sobre situações em relação a mim, que se tivesse o que você está dizendo que disse que tinha sobre mim, você ia tentar chegar e falar assim: 'Vini, aconteceu isso, isso e isso, como foi que aconteceu?'. Só para dar o direito da dúvida, para ouvir o meu lado também, e isso não aconteceu", iniciou Vinicius.

"Como você não veio até mim para buscar a informação, mas aí você trouxe para outra pessoa e soltou a bomba, porque até ser citado por terceiros, por uma atitude que talvez nem tenha acontecido, eu fui", completou ele.

"Meu conflito não era contigo, era com a Aline. Você entende que, no momento, eu trouxe o embate da Aline? Algumas coisas a dona Vilma trouxe para você, mas eu deixei claro em alguns momentos que eram coisas da Aline", justificou Renata.

💬 Vinícius: "Você não deu o direito da dúvida de chegar, pelo menos, pra entender alguma fala, algum acontecido"



Eita que climão entre Renata e Vinícius #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/iXa9zVs4nK — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2025

💬 Vinícius: "Você não falou dessa forma, não falou"



💬Renata: "Eu falei que vocês estavam ensaiando pra votar em mim"



Depois do #Sincerão, Vinícius e Renata seguem discutindo 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/eNz2s6vU1y — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2025

João Gabriel lamenta escolha de brother:

A nova liderança de Maike no BBB 25 virou assunto entre os brothers na madrugada de segunda-feira, 7. Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, os irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel refletiram sobre o amigo ter colocado somente um deles no VIP.

Desta vez, Maike, que tinha direito a somente duas pulseiras, escolheu João Pedro e Renata para ter acesso ao Apê do Líder e as demais regalias do 'reinado'. A escolha do brother, no entanto, não agradou muito o salva-vidas deixado de fora; confira detalhes!

