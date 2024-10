Fabiana Justus encanta ao mostrar os filhos fantasiados: 'Crianças lindas'

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar um momento em família

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar um momento em família. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou os filhos, Luigi, de um ano, e as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, fantasiados para o Halloween

"Happy Halloween", escreveu ela na legenda da publicação. Na imagem compartilhada, as gêmeas aparecem usando um vestido nas cores laranja e preto com estampa de abóbora. Já o caçula se vestiu de esqueleto. Os animais de estimação da família também entraram na brincadeira.

E o momento foi elogiado pelos internautas. "Não aguento tanta belezura!! Crianças lindas!!! Família abençoada", disse uma. "Ai, meu Deus, que fofuras! O Lui tá tão alto para a idade dele!", observou outra. "Quem aguenta esse trio?!!!! Que lindoooooos! E o sorriso do Luigi é contagiante. Como eu amo esses 3 fofuchos!", opinou uma teceira.

Veja as imagens:

Fabiana Justus relata mudanças no cabelo após tratamento contra o câncer

Já nesta quarta-feira, 30, Fabiana compartilhou com os seguidores uma novidade em relação ao crescimento de seu cabelo. Em janeiro deste ano, a filha de Roberto Justus recebeu diagnóstico de leucemia mieloide aguda e, em março, realizou o transplante de medula óssea.

Em meio ao tratamento contra o câncer, Fabiana decidiu raspar os cabelos. Agora, cerca de quase 9 meses após o transplante, que foi um sucesso, ela revelou que os fios estão crescendo cada vez mais.

"Não reparem na minha cara, mas queria mostrar a textura do meu cabelo. Quando eu não seco, ele está cacheando. Acho que está vindo cacheado. Toda vez que eu malho, ele fica extremamente espetado", declarou Fabiana Justus.

Recentemente, a empresária fez uma reflexão sobre a decisão de expor sua luta contra o câncer.

