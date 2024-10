Fabiana Justus mostra filha discreta de Silvio Santos em sua festa

Em sua grande festa especial de aniversário, Fabiana Justus mostra que herdeira mais nova de Silvio Santos marcou presença e é sua amiga próxima

A influenciadora digital Fabiana Justus revelou que a filha mais nova de Silvio Santos, Renata Abravanel, marcou presença em sua festa de aniversário. A herdeira de Roberto Justus então mostrou que tem amizade com a herdeira número seis do eterno dono do baú.

Em sua rede social, a empresária do ramo da Moda respondeu mais perguntas sobre o grande evento, que celebrou não apenas seus 38 anos, mas também os 180 dias do transplante de medula bem-sucedido, e compartilhou um clique com a irmã de Patricia Abravanel.

"Faz tempo que você não posta fotinhos com a Renata Abravanel, posta uma da festa?", pediram um clique das amigas no evento. Fabiana Justus então encantou ao postar o encontro delas: "Amo muito! Ela ainda foi com um vestido da minha antiga marca, a Pop Up".

Ainda respondendo perguntas sobre sua grande festa, que aconteceu no rooftop do prédio onde mora em São Paulo, a influenciadora digital falou sobre a exigência que fez aos convidados irem à comemoração.

Para a reunião especial, Fabiana Justus escolheu um look com significado e com um alto valor. Na celebração, a mãe dela, Sacha Chryzman, impressionou com sua beleza e também com o vestido eleito para a ocasião.

Fabiana Justus mostra presente inusitado que ganhou

No último final de semana, a influenciadora e empresária Fabiana Justus teve sua grande festa no rooftop do prédio onde mora com a família em São Paulo e, nesta segunda-feira, 07, ela compartilhou um presente inusitado que recebeu de um convidado.

Por meio dos stories do Instagram, a filha de Roberto Justus mostrou que ganhou um par de meias personalizado com o rosto de seus filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, e o pequeno Luigi. "Abrindo os presentes da festa e amei essas meias! hahah mas veio sem cartão! Quem me deu me conta pra eu poder agradecer?", compartilhou ela. Veja mais aqui.