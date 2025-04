Tati Machado surge ao lado de famosos em registro do casamento de Ana Maria Braga

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para compartilhar um novo registro do casamento de Ana Maria Braga

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para compartilhar um novo registro do casamento de Ana Maria Braga, que oficializou sua união com o jornalista Fábio Arruda na noite de sexta-feira, 4, em uma cerimônia intimista na mansão dela em São Paulo.

Na publicação, a jornalista compartilhou uma selfie tirada durante a cerimônia. Além de Tati Machado e seu marido, aparecem na foto Sabrina Sato com o ator Nicolas Prattes,Eliana ao lado do marido, Adriano Ricco, e, é claro, os recém-casados. "Reunidos pra celebrar o amor", ela escreveu na legenda.

Veja o registro:

Uma publicação partilhada por tati machado (@tati)

Ana Maria Braga compartilha bastidores de casamento

Ana Maria Braga compartilhou, nesta segunda-feira, 7, um vídeo inédito dos bastidores do matrimônio com Fábio Arruda. No vídeo publicado, a apresentadora exibiu detalhes dos preparativos para o grande dia, incluindo maquiagem, cabelo e até mesmo a preparação do noivo. "Nunca desista do amor. Ele pode estar por aí te procurando. A&F 04/04/2025", declarou ela na legenda da publicação. Assista!

Em outro momento, o maquiador e cabeleireiro dela, Marcio Granado, mostrou um carrossel com fotos e vídeos de como foi casamento da estrela da TV. E ele revelou que Ana Maria entrou na cerimônia sendo conduzida pelo filho, Pedro.

“Entre sorrisos e olhares apaixonados, Ana Maria Braga e Fábio Arruda celebraram o amor que os une. Que Deus os envolva com graça e que cada dia juntos seja um novo capítulo de felicidade”, disse o Beauty artist na legenda do post. Além disso, a filha da apresentadora, Mariana Maffeis, apareceu muito feliz e dançando com a filha no colo durante a festa de casamento da mãe.

Vale lembrar que Ana Maria Braga apostou em um vestido de noiva fora do convencional. Ela dispensou o vestido branco e escolheu um look colorido.

