No aniversário do namorado, Maiara revela que foi enganada por ele: 'Conseguiu'

Ao comemorar o aniversário do namorado, Matheus Gabriel, Maiara revela que o cantor a enganou mais de uma vez sobre sua idade; veja

O namorado de Maiara, o cantor Matheus Gabriel, está fazendo aniversário e ela fez uma homenagem para o amado em sua rede social nesta terça-feira, 08. Com várias fotos deles em diversos momentos, a famosa se declarou e acabou revelando que foi enganada pelo eleito na data algumas vezes.

A irmã de Maraisa então explicou melhor o que aconteceu. Segundo ela, no aniversário, Matheus dizia que estava completando 29 anos. O artista teria feito isso mais de uma vez. Maiara ainda contou que eles se conheceram no dia do aniversário do companheiro.

"Hoje o amor da minha vida completa pela terceira vez 29 anos… (piada interna) Sim ele conseguiu me enganar que ele fazia 29 anos em todos os aniversários que eu estava com ele… O mais engraçado é que a gente se conheceu no dia do aniversário dele… Então hoje fazem dois anos de muita parceria, muita cúmplidade, companheirismo, eu acho que já te amava e nem sabia… Um dia ele me contou que eu era a mulher que ele mais desejava e eu antes de saber disso numa das maiores coincidências da minha vida entrei no Instagram de um amigo e vi o sorriso mais lindo do mundo: o dele…", revelou.

"De um beijo, foi virando uma amizade, confidências, momentos que só ele teria capacidade de segurar a bronca, muito amor, muito fogo, uma completude… Matheus tenho eterna gratidão por você estar SEMPRE por mim independente de qualquer coisa… Quer me ver chorar?! É ver ele falar o quanto eu sou a inspiração dele… Quer ver ele ficar bravo?! Mexe comigo pra você vê… De me carregar no colo pra ir no banheiro em momentos delicados… De me carregar no colo pra me jogar no mar de milagres… De enfrentar furacão… De me acolher na escuridão… De me colocar pra cima e ter as melhores conversas da minha vida…", escreveu.

E continuou: "Tenho tranquilidade de saber que se hoje eu estiver igual estamos aqui deitados nessa cama enquanto você escuta seu @brunomars e eu tentando escrever algum texto bom de aniversário pra vc que venha simplificar tudo… Nós já somos o casal mais felizes do mundo… “Vem cá deita no meu “blaço”?!” É isso neh vida…Eu e você… No simples e no luxo… Fazemos tudo acontecer! Se eu tiver sorte e realmente Deus for muito bom comigo tenho a certeza que o melhor ainda está por vir contigo! Gratidão por tudo! Só peço a Deus que lhe guarde e lhe conserve essa pessoa maravilhosa! Amo muito você! Nunca se esqueça disso! De sua eterna… Maiara"".

Nas últimas semanas, o casal reatou pela segunda vez. Em agosto, eles chegaram a dar uma nova chance ao romance, mas o reencontro não durou muito. Na época, os dois viajaram para os Estados Unidos, acompanhados da família. Maraisa também estava na viagem ao lado do então noivo, Fernando Mocó.

O relacionamento de Maiara e Matheus Gabriel

Para quem não acompanhou, Maiara e Matheus Gabriel tinham terminado o relacionamento no fim de 2024. Um tempo depois, a cantora assumiu namoro com o com o empresário Mohamed Nassar. Meses depois, ela revelou que não estava mais com ele e agora assumiu novamente o cantor.

Os cantores teriam engatado romance em maio de 2023, quando surgiram rumores de que eles estariam juntos. Na ocasião, Maiara estava lidando com o término com Fernando Zor, com quem protagonizou um relação de idas e vindas.