Bárbara Evans mostra os filhos com looks iguais em data especial: 'Lindos'

Para comemorar os 11 meses dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, a modelo Bárbara Evans realizou um novo ensaio fotográfico e encantou os fãs

Álvaro e Antônio, os filhos gêmeos de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, completaram 11 meses de vida neste domingo, 27, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

Assim como os outros mesversário, a modelo e influenciadora digital realizou um ensaio fotográfico dos meninos e compartilhou alguns registros encantadores em seu perfil oficial no Instagram. Nas imagens, os herdeiros aparecem com looks iguais, enquanto brincam em um cavalinho de balanço.

"11 Meses dos nossos amores. Mamãe e papai amam muito vocês. Obrigada por todo aprendizado", escreveu Bárbara na legenda da publicação, encantando os internautas. "Que lindezas, dose dupla de bênçãos", disse uma seguidora. "Que crianças lindas", afirmou outra. "São lindos!! Muita saúde e amor para essa crianças", falou uma fã.

Bárbara e Gustavo, vale lembrar, também são pais de Ayla, de dois anos. Recentemente, a modelo encantou os fãs ao postar as 'tentativas de fotos' com os três filhos. Nos cliques, a primogênita e os gêmeos de Evans esbanjaram sorrisos e caretas. "Tentativas de fotos com meus cascas de bala", disse a influencer.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans encanta com vídeo fofo da filha em 'momento blogueira'

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans dividiu com os seguidores um momento fofíssimo da filha mais velha, Ayla, de 2 aninhos. A pequena, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, surgiu em frente às câmeras protagonizando um 'momento blogueira'.

Esbanjando fofura e simpatia, a primogênita de Bárbara apareceu fazendo um tutorial de maquiagem enquanto conversava com os internautas. "Estou me maquiando para ir à festa da minha amiga. Vou fazer essa base, porque a gente precisa ir para a piscina", declarou Ayla em um trecho do vídeo. Veja a publicação!

Leia também:Médico explica combo de cirurgias de Bárbara Evans: 'Ajuda a recuperar'