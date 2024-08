A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e recebeu algumas críticas

Bárbara Evansdecidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 14, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e dentre as perguntas, alguns internautas mandaram críticas.

"Parece que você se preocupa mais com você do que com seus filhos. Claro, tem babá", mandou um usuário. Ao ver a mensagem, a modelo, que recentemente se submeteu a uma mamoplastia, a abdominoplastia e uma lipoaspiração, logo rebateu.

"Não fala coisa que você não sabe, pelo amor de Deus. Graças a Deus tenho uma cabeça boa pra ler esse tipo de coisa. Me cuido sim. E não me arrependo disso não. Sou uma mãe maravilhosa e tenho muito orgulho de mim", disparou ela, que é mãe de Ayla, de dois anos, e os gêmeos, Antônio e Álvaro, de oito meses.

Em outra mensagem, Bárbara foi acusada de "não ter autoridade" sobre sua filha mais velha e de deixá-la fazer o que quer. "Você mora aqui comigo? Não sabia. Que estranho, nunca te vi. Linda, quando estou filmando ela... ela sabe e fez graça comigo. É o único momento que "você" consegue ver. Eu sou bem brava, e coloco ela na linha. Ai dela não me obedecer. E só para você saber também, ela é super educada. Com 2 anos, já fala: obrigada, por favor, estou satisfeita, mamãe eu posso", afirmou.

Bárbara Evans se derrete em fotos em família

Bárbara Evans usou as redes sociais nesta última terça-feira, 13, para compartilhar alguns cliques com a sua família. Ela encantou os fãs ao surgir com o marido e os três filhos.

Nas fotos postadas em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital aparece sorridente com o marido, Gustavo Theodoro, a primogênita, Ayla, de dois anos, e os gêmeos, Antônio e Álvaro, de oito meses. Na legenda da publicação, Bárbara se declarou para a família. "Amores da minha vida", escreveu a loira, recebendo diversos elogios nos comentários. Confira as fotos!