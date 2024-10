Bárbara Evans encanta ao mostrar 'tentativas de fotos' com os três filhos

A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos com os três filhos, Ayla, Álvaro e Antônio

Bárbara Evans explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com os três filhos.

Nos registros publicados em seu perfil no Instagram, a modelo aparece tentando tirar fotos com Ayla, de três anos, e os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, de 10 meses, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

"Tentativas de fotos com meus cascas de bala", escreveu a filha da apresentadora Monique Evans na legenda da publicação, mostrando os filhos sorridentes e fazendo caras e bocas.

Rapidamente o post recebeu diversos elogios. "Que fotos maravilhosas", disse uma seguidora. "São lindos, Bárbara. Amo. Deus os abençoe", escreveu outra. "Que fofurinhas", se derreteu uma fã. "Família linda. Que Deus abençoe vocês", comentou mais uma.

Vale lembrar que Álvaro e Antônio completaram 10 meses no dia 27 de setembro. Na ocasião, Bárbara compartilhou um ensaio fotográfico dos meninos e se declarou. "Feliz 10 meses, meus amores. Como o tempo está passando rápido!! Mamãe e papai amam vocês!!", disse ela.

Confira:

Bárbara Evans abre o jogo ao responder perguntas sobre relacionamento

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Gustavo Theodoro, a modelo é mãe de Ayla e dos gêmeos, Álvaro e Antônio.

Recentemente, a famosa resolveu abrir uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs no Instagram. Uma internauta quis saber qual a frequência ideal para um casal namorar. "Na rotina, uma vez por semana. São as nossas quartas. Com filhos fica mais difícil, mesmo tendo babás. Mas em uma viagem só nós dois, todos os dias", respondeu ela.

Outra internauta pediu um conselho para resgatar a chama do casamento após o nascimento dos filhos. "Todo casal precisa de um tempo a sós. Procurem escolher um dia da semana, deixar o filho com avó/avô ou com alguém de confiança. Para vocês cozinharem juntos, conversarem, namorarem. Isso é muito importante para a durabilidade de um casamento", aconselhou.