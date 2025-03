Zé Felipe encanta ao fazer fotos com os três filhos: 'Amo tanto'

Muito amor! Zé Felipe encanta ao fazer cliques com as Marias e José Leonardo em mansão em Mangaratiba; veja as fotos deles

O cantor Zé Felipe encantou nesta quarta-feira, 12, ao começar o dia postando fotos com os três filhos em sua rede social. Enquanto estava na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o famoso fez o clique com os herdeiros e deixou os internautas babando com o trio.

No primeiro registro, o esposo de Virginia Fonseca apareceu com José Leonardo em seu colo. O bebê esbanjou todo sua fofura ao olhar para a câmera e ainda surgir usando o boné do pai. Em seguida, Zé Felipe posou com Maria Alice fazendo careta e em seguida com Maria Flor sorrindo.

"Eu amo tanto", declarou-se o artista ao aparecer com os pequenos. Nos comentários, os seguidores admiraram a família. "Um filho mais lindo que o outro", disseram. "Sua melhor versão", observaram outros.

Ainda nesta terça-feira, 11, Zé Felipe surpreendeu a esposa com mais um de seus mimos enquanto ela trabalha em São Paulo. Gravando o Sabadou, no SBT, a empresária recebeu uma lembrança romântica do marido.

A internação do filho de Virginia Fonseca, José Leonardo

É bom lembrar que Virginia Fonseca ficou acompanhando o filho no hospital. Na tarde de sábado, 01, ela revelou que o caçula foi diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões. "José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", falou a famosa.

Depois de alguns dias, José Leonardo recebeu alta e a apresentadora do SBT comprou inúmeros presentes para os funcionários do hospital.

