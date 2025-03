Zezé Di Camargo surge em momento fofo com os filhos de Camilla Camargo

O cantor Zezé Di Camargo encantou ao surgir tocando sanfona ao lado dos netos, Joaquim e Julia, filhos de Camilla Camargo

Zezé Di Camargo usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 10, para dividir um momento encantador ao lado dos netos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três, que retornaram ao Brasil após curtirem alguns dias de férias nos Estados Unidos.

No vídeo, o cantor sertanejo aparece mostrando para os herdeiros de sua filha, Camilla Camargo, como se toca sanfona. Ao ser questionado pelo neto sobre as alças, o vovô explicou: "Para segurar, para ficar firme, é pesado. Na hora que você levantar, vai ficar pendurado aqui, firme", contou.

Ao compartilhar o registro fofo, Zezé celebrou o momento ao lado das crianças. "Resenha garantida! Quem mais adora um som em família?", escreveu o famoso na legenda da publicação.

O post recebeu diversos comentários. "Ensinando a paixão pela música para as próximas gerações", disse uma seguidora. "Perfeição", comentou outra. "Zezé, você é um ser humano incrível, por isso que você é tão abençoado", falou uma fã.

Vale lembrar que Zezé Di Camargo também é pai de Wanessa e Igor Camargo, frutos de seu relacionamento com Zilu Camargo, e de Clara, que está com dois meses, de seu casamento com Graciele Lacerda.

Confira:

Zezé Di Camargo se derrete em novos cliques com a filha

Na última sexta-feira, 7, Zezé Di Camargo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos com sua filha caçula, Clara, de dois meses, fruto de seu casamento com Graciele Lacerda. Nas fotos postadas pelo cantor sertanejo, a menina aparece deitada em cima de uma sanfona, usando um look todo branco e uma tiara de laço no cabelo.

Ao dividir o momento encantador, Zezé se derreteu: "O motivo do meu começo na música (sanfona) e o motivo da minha renovação como pai (Clara )!!", escreveu o artista na legenda da publicação, encantando os internautas. Confira as fotos!

