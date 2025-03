Maria Alice escolhe o próprio look e encanta Virginia Fonseca

Maria Alice, de três anos, encantou a mãe Virginia Fonseca ao escolher o seu próprio look e posar para a câmera, esbanjando fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Após curtir uns dias de descanso com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a digital influencer viajou para São Paulo para gravar o programa Sabadou, exibido pelo SBT.

No entanto, a famosa está sempre de olho nos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Nesta terça-feira, 11, Virginia se encantou ao receber uma foto em que a primogênita aparece fazendo pose com um vestido de laise branco.

"Enquanto isso em Mangara. Ela mostrando o look que ela mesmo escolheu", escreveu a mamãe coruja.

Intimidade

Em suas redes sociais, Zé Felipe já mostrou diversas vezes que não tem papas na língua e fala o que pensa. Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

João Vitor Cocá, que é amigo da família e padrinho da primogênita do casal, resolveu perguntas dos seus seguidores ao lado do cantor.

Uma internauta quis saber se Virginia é realmente narcisista. O marido da digital influencer negou a informação, mas entregou outro detalhe bastante íntimo da famosa.

"Não, ela é masoquista. Ela gosta de apanhar. Toda vez é pisada na cabeça, daquele jeito", disse ele, arrancando risos do amigo. Em seguida, João Vitor fez questão de filmar Virginia, que ficou visivelmente constrangida.

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou mais uma surpresa do marido, o cantor Zé Felipe. Nesta terça-feira, 11, a famosa chegou em São Paulo após alguns dias com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para gravar o Sabadou no SBT e foi surpreendida pelo amado.

