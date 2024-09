Ana Paula Siebert esclarece retirada de item de sua aparência: 'Destruindo'

Após aparecer com detalhe de sua aparência diferente, Ana Paula Siebert esclarece o que aconteceu e motivo de mudança; veja o que aconteceu

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mudou um detalhe de sua aparência e chamou a atenção dos seguidores. Após usar por bastante tempo as unhas alongadas, a loira surgiu com as unhas bem curtinhas e ao natural.

Dona de um estilo elegante e luxuoso, a eleita do empresário explicou o motivo de ter tirado o item de suas produções. Muito elogiada pela novidade, a mãe de Vicky Justus esclareceu que gosta dos dois tipos e que para suas seguidoras ficarem tranquilas que ela não tirou o alongamento por achar deselegante.

"Não façam isso, eu acho alongamento lindíssimo, eu adoro alongamento, talvez um dia eu use de novo alongamento, mas eu sou uma pessoa de fases, agora fiquei na fase das unhas curtinhas", exibiu como estão agora as suas unhas.

A madrasta de Rafaella Justus então explicou o motivo de ter optado pelo natural. "Eu estava muito ansiosa por causa da festa, eu tava arrancando as minhas unhas, arrancando o alongamento todo e aquilo tava destruindo a minha unha, então tava muito ansiosa, tava destruindo a minha unha", contou o que houve.

Ainda nos últimos dias, após a festa da enteada, Ana Paula Siebert deu detalhes do look de Vicky e revelou que comprou o vestido da herdeira fora do Brasil e o item pode ter custado mais de R$ 20 mil.

