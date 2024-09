Ana Paula Siebert choca ao mostrar a filha com sapo e cobra: 'Corajosa'

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, choca ao exibir Vicky Justus pegando animais "peçonhentos" sem medo nenhum; veja

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, mostrou um passeio especial que fez com a filha, Vicky Justus, de 4 anos, nesta quinta-feira, 05. Com a pequena, ela foi a um local com animais diversos e a garota surpreendeu com sua coragem.

Sem medo nenhum, a herdeira do empresário com a loira pegou em suas mãos alguns bichinhos que muita gente teme bastante. Vicky então chocou ao aparecer plena com sapo na mão enquanto a mãe surgiu com uma cobra. Cheia de estilo, a caçulinha de Roberto Justus esbanjou fofura ao surgir com um vestido estapado e uma tiara combinando ao lado dos animais.

"Vicky e sua paixão pelos bichinhos corajosa né?! Qual seu animal favorito do álbum?", compartilhou a influenciadora com seus seguidores. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a pequena. "Ela parece uma pintura de tão linda", elogiaram a garota. "Somente o coelho, o resto passo longe", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert se emocionou ao deixar a herdeira na escola. Entrando sozinha, Vicky Justus deixou a mãe quase chorando por fazer a atividade sozinha após um tempo com dificuldade de se adaptar na escola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert esclarece retirada de item de sua aparência

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mudou um detalhe de sua aparência e chamou a atenção dos seguidores. Após usar por bastante tempo as unhas alongadas, a loira surgiu com as unhas bem curtinhas e ao natural.

Dona de um estilo elegante e luxuoso, a eleita do empresário explicou o motivo de ter tirado o item de suas produções. Muito elogiada pela novidade, a mãe de Vicky Justus esclareceu que gosta dos dois tipos e que para suas seguidoras ficarem tranquilas que ela não tirou o alongamento por achar deselegante. Saiba mais aqui.