Quem é Láctea? Conheça o fenômeno da internet que trabalhou até com Fátima Bernardes

Um dos maiores criadores de conteúdo do momento na rede social, Láctea contou para a CARAS como conquistou seu sucesso na internet com apenas 23 anos

Com apenas 23 anos e de uma cidade pequena de Lavras, em Minas Gerais, Stenio Girardelli, mais conhecido na internet como Láctea MEUFII, conquistou milhões de seguidores nas redes sociais e até foi parar ao lado da apresentadora Fátima Bernardes nas Olímpiadas de Paris.

Indicado para prêmios como Kid's Choice Awards México 2024 na categoria Celebridade Brasileira, o jovem está fazendo seu nome não apenas na internet, mas também fora dela. Causando curiosidade sobre como conseguiu e até onde deseja chegar, Láctea contou em entrevista para a CARAS Digital como foi transformar sua vida com seus vídeos de humor no TikTok.

Em um bate-papo descontraído e espontâneo, o mineiro divertiu ao revelar com detalhes como foi viralizar após a pandemia e perceber que sua vida havia mudado ao notar que pessoas conhecidas o seguiam e até lhe mandavam mensagens. Contudo, assim como muitos influenciadores, Láctea já pensou em desistir, lutou pelo reconhecimento da família e até hoje reconhece que pode sofrer preconceito, porém, ele não se resume a apenas um "influencer", mas também um criador de conteúdo completo. Confira a entrevista a seguir!

CARAS: Quando e como ficou conhecido na rede social?

Láctea: "Eu fiquei conhecido por volta de 2021, 2022, quando tava finalizando a pandemia e a galera tava começando a voltar à vida normal, aí nessa época eu tenho um boom maior por causa do TikTok eu lembro que eu comecei a criar vídeo de humor no TikTok aí começou a dar certo. Foi um momento ali, uma viradinha de chave, até pra eu continuar fazendo só que eu crio conteúdo desde 2016 pra internet, na época, eu mexia muito com o YouTube, então eu gostava muito do formato de vídeo no YouTube, achava muito legal e tinha muita vontade e através do videogame eu tentava postar video play, isso 2016, 2017, 2018, aí quando veio o vídeo curto eu fui tentar arriscar no humor".

CARAS: De onde saiu o nome "Láctea"?

Láctea:"Basicamente foi uma copia de um jogador de videogame na época, eu tinha 14 anos e no videogame tem o costume de ter o " NICKNAME " que é um nome que você costuma colocar diferente do seu para jogar. Eu era bem fã de um coreano que tinha o nome de Lactea e como um adolescente de 13/14 anos que admirava ele, roubei o nome dele e acabou ficando, posteriormente veio o MEUFII, por causa do meu sotaque e da minha forma de falar".

CARAS: Quando percebeu que realemente era famoso na internet?

Láctea: "2022, antes de me mudar para São Paulo eu já vi que alguns vídeos meus atingiram uma galera e quando eu saia na rua a galera falava: 'ah, eu adora aquele vídeo tal', então assim, cada vídeo meu tava atingindo uma camada de gente diferente e cada vez mais gente, mais gente, e eu fui perceber que isso era uma parada que realmente tava dando certo quando pessoas famosas também que eu acompanhava começaram a me seguir, a me mandar mensagem".

CARAS: Como foi trabalhar ao lado de Fátima Bernardes nas Olímpiadas?

Láctea:"Fiquei assim um pouco empolgado, justamente pela bagagem que ela tem, então acho que foi um aprendizado muito grande e uma conquista pessoal, do tipo, 'consegui chegar com o meu trabalho até isso', então assim, querendo ou não a Fátima é uma referência da comunicação. Eu e a Fátima melhores amigos, conversava, pedia dica, ela conversava também, super educada, tentando entender meu lado da internet, porque como ela vem da TV, ela também tem uma transição que tava querendo aprender comigo, eu falei: 'Fátima, que isso?'".

CARAS: Qual foi a sua maior conquista até hoje?

Láctea: "Vir morar em São Paulo sozinho, pensando que eu nasci no interior de Minas, em Lavras, vivi numa cidade chamada Ijaci, que tinha seis mil habitantes e eu fazendo vídeo pra internet consegui juntar um dinheiro pra vir morar em São Paulo sozinho, pagando aluguel caro, porque aqui em São Paulo é uma cidade cara e eu consegui fazer isso sozinho. Até hoje eu pego aqui no meu apartamento e falo: 'Como assim?', porque é tudo rápido na internet, sei lá, 2021 tava em Lavras e agora em 2024 eu tô morando em São Paulo".

CARAS: Você imaginou que chegaria onde está hoje?

Láctea: "Nunca imaginei, eu sabia no fundo ali que eu ia me mudar de cidade, minha vontade maior, porque como eu era do interior eu tinha uma vontade de conhecer outras cidades maiores, então eu me enxergava morando numa cidade grande, igual São Paulo, mas do jeito que eu tô morando, nunca, nunca imaginei não. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo pra internet eu nem sabia que a galera ganhava dinheiro, eu ficava: 'quem que paga essas pessoas?', eu não sabia nada, não entendia como funcionava, até onde podia te levar, mas sabia que era uma oportunidade, agora, planejar o jeito que tô vivendo hoje, sem chance, só aconteceu".

CARAS: Em algum momento pensou em desistir?

Láctea:"A minha meta inicial era postar vídeo com frequência, não tinha nenhum seguidor, mas queria ter uma frequência, porque achava importante isso, logo depois, eu queria provar pra mim mesmo e pra minha família que eu conseguia ganhar dinheiro na internet de alguma forma, porque eles ficavam me pressionando na época, aí eu lembro que eu passei na faculdade só pra poder fazer coisa na intenet pros meus pais não ficarem me enchendo o saco. Aí eu passei na Federal [Administração na Universidade Federal de Lavras] e falei: 'oh, pai, tá aí'. Eu sempre fui meio bitolado com isso, de mostrar que poderia ser um trabalho, só que nesse meio tempo a gente vai desanimando porque a gente não consegue atintgir as nossas expectativa às vezes. Até que chegou a pandemia, a faculdade foi ficando mais leve aí eu falei: 'vou aproveitar que a faculdade tá suave e vou focar na internet', aí deu certo".

CARAS: Você já sofreu ou sofre preconceito por ser um digital influencer?

Láctea:"Com certeza, acho que o termo influenciador, esse termo já tá complicado na boca do povo, quando a pessoa fala que é influenciador alguém já vai criticar, já vai ter um burburinho, mas nada que me abale, porque isso faz parte, só não gosto quando me resume a uma única coisa, porque não é o caso, eu sou um criador de conteúdo, comunicador, sou um cara que estuda o que eu faço".

Com muitas ideias para suas redes e trabalhando em todo o processo, Láctea ainda contou que pretende atuar e se envolver com projetos na televisão. Filmes e cinema também são um sonho para ele. "O caminho é esse, continuar estudando e abraçando as oportunidades que envolve a comuniação em geral. Minha maior vontade é de fazer um filme e uma série", declarou.

Leia também: Repórter 'perdido' das Olimpíadas, Láctea relembra início da carreira: 'Fazia escondido'

Confira os posts de Láctea na rede social:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stenio Girardelli (@lacteameufii)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stenio Girardelli (@lacteameufii)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stenio Girardelli (@lacteameufii)