Viralizou! Após vazamento de lista com avaliações do desempenho de influenciadores, famosos citados comentaram suas classificações na web

Na última quinta-feira, 23, as redes sociais ficaram agitadas com o vazamento de uma planilha que analisava o desempenho de diversos famosos no mercado publicitário. A lista, feita de forma anônima, trazia avaliações detalhadas sobre experiências de trabalho com nomes de peso, como Larissa Manoela, Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Anitta, e diversos criadores de conteúdo.

É importante destacar que a planilha podia ser editada por qualquer pessoa, sem identificação, o que levanta dúvidas sobre a veracidade das avaliações. Apesar disso, a lista gerou grande repercussão, e alguns influenciadores decidiram se manifestar sobre o assunto. Confira algumas declarações:

Carla Diaz

Após ser criticada por supostamente aproveitar uma publicidade para "encher a geladeira de sorvete", Carla Diaz usou a repercussão para promover outra marca de sorvetes. "Se a vida te der uma planilha, faça uma #publi!", escreveu nas redes sociais.

“Se a vida te der uma planilha, faça uma #publi!”



Oie 😜 pic.twitter.com/8VHhWAR7ua — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) January 24, 2025

Eliezer

Pai de Lua e Ravi, Eliezer foi um dos influenciadores que receberam elogios na planilha. Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-BBB demonstrou sua alegria ao ser citado como um profissional que "dá muito resultado". "Minha avaliação na lista de influenciadores que saiu hoje. Me contratemmmmmm", brincou. "Brincadeiras a parte, feliz em ver meu nome lá com essa avaliação. É um bom feedback do que estou construindo aqui.", completou o influencer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Malu Borges

Após receber diversas críticas na suposta lista, Malu Borges afirmou que considera todo feedback válido. "É importante conseguir esse feedback, mesmo que de forma anônima, porque acaba que às vezes, não temos. Tem muita coisa para eu tirar de lá", ressaltou. "Não existe fórmula mágica para criarmos conteúdo. Vamos criando, sentindo nossa comunidade, nos tornando mais profissionais, aprendendo, errando, batendo a cabeça na parede", refletiu a. influenciadora de moda

Álvaro

Álvaro usou as redes sociais para comentar detalhadamente os comentários que fizeram sobre ele na lista. Mesmo concordando com algumas observações e admitindo os erros, o influencer discordou de certas declarações. "Como dinheiro não vem fácil, quando vem as coisas [propostas de trabalho], eu aceito. Depois eu penso: 'como faz?' e geralmente atrasa. Errei", disse ele.

Eu tava achando que tudo podia ser fic até o Álvaro aparecer reconhecendo vários pontos, kkkkkkkkkk 🤔 pic.twitter.com/ehyrcEP6X8 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 24, 2025

Laura Seraphim

Acumulando mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Laura Seraphim celebrou os elogios recebidos pela suposta equipe de marketing. "Não sei se é verdade isso, mas se for ilusão, sendo elogio, manda pra mãe. Vazaram uma planilha sobre os influenciadores que as pessoas trabalharam [...] Graças a Deus tão falando bem de mim. Ai como eu amo validação externa", declarou.

Porquinho da Paulista

Conhecido como Porquinho da Paulista, o artista de rua Jonathan Oliveira lamentou as criticas recebidas. "Não sou influenciador, tive alguns virais e fiquei conhecido, estou aprendendo a trabalhar na internet, e vivo da arte de rua há 10 anos, e continuo fazendo isso, debaixo de chuva e de sol, pois esse é meu trabalho", escreveu.

GENTE kkk eu até levei um susto lendo isso porque, realmente, eu não tenho assessoria, faço tudo sozinho, pois não tenho ainda estrutura pra poder pagar alguém pra isso, e realmente falho em responder as pessoas rápido. Mas nunca deixei de cumprir nenhum contrato, até porque a… https://t.co/mglaxFLOVO — Joow J | Porquinho da Paulista (@joowjporquinho) January 23, 2025

