Luccas Neto bate marco impressionante no Brasil; veja qual é

Criador de conteúdo para crianças, influenciador Luccas Neto bate marco no YouTube Brasil e se coloca em quarto lugar no ranking dos maiores no país

O influenciador Luccas Neto bateu um marco impressionante no YouTube Brasil nesta segunda-feira, 29. Irmão do também youtuber Felipe Neto, o empresário está no ranking dos quatro canais com mais inscritos.

Com quase 45 milhões de inscritos na plataforma, ele só fica atrás de seu irmão com 46,5 milhões de inscritos e os canais KondZilla (67,2 milhões de inscritos) e Você Sabia(45,6 milhões de inscritos). É bom lembrar que seu foco é o público infantojuvenil e o sucesso já saiu da intenet e foi parar no SBT.

Para quem não sabe, as produções criadas para seu canal do Youtube são atualmente transmitidas pela emissora de Silvio Santos, em uma parceria com a Luccas Toon Studios. Todos os sábados de manhã, o público se encanta com as séries "Os Aventureiros", "Escola Fantástica", "Luccas e Gi" e "Príncipe Lu". Os conteúdos que já são visualizados por milhões de crianças ao redor do mundo, também são exibidos na TV aberta durante 52 episódios formatados em 45 minutos.

Recentemente, o ator, empresário e influenciador falou sobre a oportunidade. ”Levar o conteúdo da Luccas Toon para TV aberta sempre foi um sonho e estamos muito ansiosos e animados para tudo que está por vir com essa parceria. Nossos vídeos já são acompanhados por milhões de crianças na internet, mas não são todas que possuem acesso para usufruir. Então, acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam nossos conteúdos que possuem selo de qualidade, uma vez que são pensados e criados em colaboração com um time especializado de pedagogos, para atender cada faixa etária dos pequenos e auxiliar os pais na tarefa de educar”, informou.

Nos últimos dias, uma a atriz que interpreta a irmã de Luccas Neto no canal, Gi Alparone, completou 15 anos e fez uma grande festa para a data. Em exclusiva para a CARAS Digital, ela deu detalhes sobre os três vestidos usados no evento.

