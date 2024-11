Influenciadores / NATAL

Fernanda Bande rebate críticas sobre sua árvore de Natal: 'Sem noção!'

Ex-BBB Fernanda Bande se revoltou com as críticas feitas para sua árvore de Natal. De acordo com ela, os internautas não gostaram dos enfeites e das cores

Lívia Carvalho Publicado em 27/11/2024, às 20h05

Ex-BBB Fernanda Bande rebateu críticas - Foto: Reprodução/Instagram