Compra de luxo de Virginia Fonseca virou meme em 2024: 'Me mimei'

Mini bolsa com preço de carro de luxo adquirida por Virginia Fonseca em outubro de 2024 se transformou em meme viral nas redes sociais

Em outubro de 2024, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca impressionou seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma compra de luxo durante uma viagem em São Paulo. Na época, Virginia realizava um tratamento para enxaqueca na capital paulista e aproveitou para fazer algumas compras, entre elas uma mini bolsa de luxo que virou meme: o "me mimei", utilizado pela famosa, viralizou e deu origem a uma trend.

A apresentadora do Sabadou, programa do SBT, usou os stories de seu perfil do Instagram para contar que havia comprado a bolsa já tinha algum tempo, mas que o item de luxo demorou para chegar e ela estava ansiosa com a espera pela comprinha: “Me mimei, estava ansiosa para chegar e finalmente chegou!", comemorou enquanto se preparava para abrir o pacote.

Na sequência, Virginia abriu a caixa com a encomenda e revelou sua nova bolsa Kelly, da grife Hermès, que pode ser comprada por cerca de R$ 220 mil. O modelo escolhido pela influenciadora digital, que já tem alguns itens da marca, foi um pequeno e muito exclusivo, produzido em um material que se assemelha à palha e em um formato que remete a uma cesta de piquenique.

Virginia compra mini bolsa de luxo - Reprodução / Instagram

A fala de Virginia foi usada em diversos vídeos de humor, com usuários das plataformas de conteúdo em vídeo refazendo o momento da abertura do pacote, mas, no lugar da bolsa de luxo, revelando itens mais próximos da realidade de pessoas comuns.

A bolsa que originou a trend viral no TikTok e Instagram não foi o primeiro item da grife de luxo adquirido pela famosa. Algum tempo antes da compra, a empresária e apresentadora do SBT deu início a sua coleção de bolsas da grife e garantiu uma versão mini na cor branca, que foi adornada com uma corrente de joias, e o modelo clássico na cor preta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Neto de Mussum compartilha tradição do humorista mantida pela família: 'Meu avô está sempre presente'