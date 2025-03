Nora de Angélica comemora 400 mil seguidores: 'Melhor sensação'

Após meses de aparição com Benício Huck, nora de Angélica celebra quase meio milhão de seguidores na rede social; confira

A nora de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora digital Duda Guerra, comemorou uma nova conquista na rede social. Nesta quarta-feira, 05, a jovem compartilhou fotos celebrando seu alcance de 400 mil seguidores.

Com balões de números, de cor prata, a namorada de Benício Huck surgiu sorridente e contente com mais uma marca em sua vida de influencer. Duda Guerra, que disse ter inspiração em Virginia Fonseca, então falou sobre a felicidade que está sentindo ao ver sua dedicação dando frutos.

"A melhor sensação que existe é acordar todos os dias tendo a certeza de que eu faço o que eu mais amo no mundo! É surreal tudo isso que estou vivendo. Felicidade imensurável e um amor que não cabe no peito! Muito obrigada! SOMOS 400K MEUSAMORES!", escreveu a moça, de 16 anos.

É bom lembrar que Duda Guerra viralizou ao surgir com Benício Huck no Rock In Rio. Além disso, ela deu o que falar ao mostrar que fez harmonização facial. Apesar de ter menos de 18 anos, a influenciadora já colocou próteses de silicone.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Filho de Angélica e Luciano Huck comenta suposta proibição dos pais à namorada

Benício Huck, de 17 anos, decidiu comentar os rumores em que seus pais, os apresentadores Angélica e Luciano Huck, proibiram a sua namorada, Duda Guerra, de 16, d e gravar conteúdos para as redes sociais enquantos eles estivessem na intimidade da família. O filho do meio do casal, por sua vez, negou qualquer tipo de restrição.

"As pessoas inventam muitas coisas na internet também. Saíram várias coisas que nem metade é verdade e não tem muito o que fazer. Aos mesmo tempo que a gente mostra as coisas, a gente gosta de privar de mostrar a nossa vida de casa", disse em entrevista ao Portal LeoDias e ao Fofocalizando.