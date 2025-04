Eva na Ilha de CARAS: Ex-BBB tira dúvidas da vida pós-confinamento

Enquanto estava no caminho para chegar na Ilha de CARAS, a ex-BBB Eva revela como foi tomar banho depois do confinamento

A ex-BBB Eva está a caminho da Ilha de CARAS! Nesta quinta-feira, 3, ela vai passar o dia junto com a equipe da Revista CARAS e vivendo várias experiências enquanto faz fotos e vídeos no destino dos famosos.

Enquanto ela não chega na Ilha, que tal saber curiosidades? Nos stories do Instagram, Eva respondeu perguntas dos fãs e contou detalhes de como está sendo a vida fora do confinamento. Ela foi eliminada do jogo no último domingo, 30.

Ao ser questionada sobre como é tomar banho depois de passar pelo Big Brother, ela disse: "É completamente libertador, mas é pouco estranho também. Mesmo sem a câmera, você tem a sensação de que está sendo observada. Mas é muito libertador”.

Então, um seguidor quis saber se ela voltaria para o BBB caso fosse chamada e ela disparou: "Um milhão de vezes”. Por fim, Eva foi questionada do que sente mais falta de dentro do reality show e ela disse: "Do prêmio”.

Vida amorosa de Eva

O BBB 25 chegou ao fim para Eva! A ex-sister deixou o reality show na noite de domingo, 30, após enfrentar o 11º paredão da temporada contra Delma e Vinicius. Fora da casa mais vigiada do Brasil, ela contou em entrevista ao portal gshow que está solteira há cinco anos e disse se tem planos de engrenar um novo amor.

"Sempre fui a pessoa que deixou as coisas acontecerem. Nem fecho, nem abro. Eu espero. Então sou aberta, mas não estou procurando. Quero focar bem no trabalho. Mas se aparecer, amor, a gente está aí", afirmou a bailarina.

Ainda se adaptando ao novo mundo de possibilidades pós-BBB 25, Eva contou se teve tempo de checar suas redes sociais. "Vi por cima, muita coisa para administrar, de informação, de carinho. Algumas mensagens são chatas de ler, mas eu sempre procuro pegar o lado bom. Estou muito feliz. Vi mensagens por cima de alguns amigos", contou.